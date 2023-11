KFSH&RC Jeddah sedia a 10ª Conferência Internacional de Enfermagem, reunindo renomados especialistas globais

RIADE, Arábia Saudita, Nov. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A 10ª Conferência Internacional de Enfermagem teve início esta manhã em Jeddah, com o tema "Enfermeiros: Como Catalisadores, Navegadores e Inovadores em Saúde”. Organizada pelo King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC), a conferência visa criar uma plataforma unificada para os profissionais de saúde compartilharem ideias e experiências. Também se concentra na transformação da prestação de cuidados de saúde, no avanço da profissão de enfermagem e no fortalecimento da importância do hospital como líder global nas práticas de enfermagem.

Marcando sua primeira edição após a era da pandemia de COVID-19, a conferência deste ano, com duração de três dias, apresenta uma programação de 14 sessões de palestras, 40 sessões simultâneas, 10 workshops detalhados e 55 apresentações simultâneas. A conferência prevê a presença de cerca de 650 pessoas.

Durante a conferência hoje, o Programa de Residência de Enfermagem do King Faisal Specialist Hospital and Research Center de Jeddah foi credenciado pelo American Nurses Credentialing Center (ANCC), alcançando o status de honra. Esta acreditação distingue o hospital como a primeira e única instituição de saúde fora dos Estados Unidos a ser reconhecida com este nível de excelência pelo ANCC.

O objetivo do Programa de Residência em Enfermagem credenciado é fornecer aos recém-formados em enfermagem conhecimentos essenciais e experiência prática. Esta iniciativa foi criada para garantir que os enfermeiros estejam bem preparados para oferecer atendimento de primeira linha ao paciente e manter os mais altos padrões de excelência em saúde.

O KFSH&RC passou a fazer parte da estimada Sociedade Internacional de Honra de Enfermagem 'Sigma Theta Tau'. Esse feito, inédito para qualquer instituição de saúde não acadêmica fora dos Estados Unidos, destaca o papel do hospital como pioneiro nas práticas de enfermagem, não apenas no Oriente Médio, mas no cenário global.

Ao entrar para a Sociedade a equipe da KFSH&RC tem acesso a uma extensa coleção de recursos científicos e práticas de enfermagem de classe mundial das principais instituições de saúde do mundo. Esse acesso é fundamental para elevar o padrão dos cuidados de enfermagem, promover os resultados dos cuidados de saúde e melhorar a experiência geral do paciente.

Além disso, o hospital poderá compartilhar seu conhecimento e práticas de mais de quatro décadas nos campos da enfermagem e da saúde com mais de 600 instituições de saúde e uma rede de mais de 100.000 associados em todo o mundo. Esses associados fazem parte de uma associação comprometida com o avanço do conhecimento, educação e aprendizagem, e serviço de enfermagem, promovendo comunidades de prática, educação e pesquisa.

Comemorando seu 20º ano, a conferência deve explorar temas centrais no setor de enfermagem. O ponto principal da agenda é o papel integral da enfermagem no alcance dos ambiciosos objetivos da Saudi Vision 2030 (Visão Saudita). O evento também se aprofundará no futuro dos cuidados de saúde, particularmente como a tecnologia e a inovação estão mudando todo o cenário. As discussões se estenderão à sustentabilidade dos serviços de saúde, juntamente com insights estratégicos sobre o recrutamento e a retenção de enfermeiros. Além disso, a conferência destacará os mais recentes avanços na pesquisa em enfermagem e o papel essencial das práticas baseadas em evidências na saúde moderna.

O King Faisal Specialist Hospital and Research Centre é conhecido mundialmente pelos seus serviços de saúde especializados e de enfermaria avançada. Ele recebeu a prestigiada acreditação Magnet pela terceira vez consecutiva, um testemunho da sua excelência em enfermagem. Esta acreditação do American Nurses Credentialing Center (ANCC) é considerada o padrão ouro global em enfermagem. É uma honra reservada para hospitais de elite que fornecem serviços de enfermagem excepcionais, atendimento de alta qualidade ao paciente, práticas inovadoras e resultados médicos notáveis. Esse reconhecimento é altamente seletivo, com apenas cerca de 8% dos hospitais em todo o mundo alcançando esse status.

