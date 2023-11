Tallinna Sadama tütarettevõtte OÜ TS Laevad juhi lepingu pikendamine

ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte OÜ TS Laevad (edaspidi: „TS Laevad“) nõukogu pikendas juhatuse esimehe Indrek Randveeri lepingut kolmeks aastaks alates 04.01.2024.

Indrek Randveer on olnud TS Laevade juht alates 2021. aasta jaanuarist, tal on majandusalane magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist. Indrek Randveer on nõukogu liige Finora Panga emafirmas AS Finora Group ja ASi Bankish. Indrek Randveer ei oma ASi Tallinna Sadam aktsiaid.

TS Laevad nõukogu esimees Valdo Kalm tunnustab Indrek Randveeri seni tehtud töö eest ettevõtte eduka toimimise tagamisel viimaste aastate heitlikus majanduskeskkonnas. „Indrek on näidanud end paindliku ning kindlameelse juhina, kelle eestvedamisel on TS Laevade klientide rahulolu jätkuvalt kõrge ning laevade opereerimisel rõhk kuluefektiivsusel. Uue perioodi suurimaks väljakutseks saab olema Saaremaa ja Hiiumaa reisiparvlaevaliinide teenindamise riigihankel eduka pakkumise koostamine ning valmistumine uueks hankeperioodiks.“

TS Laevad juhatus on kolmeliikmeline, lisaks Indrek Randveerile on juhatuses laevandusvaldkonna juht Guldar Kivro ja teenindus- ja kommertsvaldkonna juht Katrin Aron.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica avamere- ja jäämurdetöid Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

Lisainfo:

Marju Zirel

Investorsuhete juht

Tel. +372 53 42 6591

E-post: m.zirel@ts.ee