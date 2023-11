Vortex International nomme François Lafortune au poste de Chef du service commercial

MONTRÉAL, 28 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vortex Structures Aquatiques International (www.vortex-intl.com), fabricant et chef de file mondial dans le domaine des jeux aquatiques, a nommé François Lafortune au poste de Chef du service commercial.



Dans ce rôle nouvellement créé, M. Lafortune supervisera et gérera tous les aspects commerciaux de l'organisation, y compris les ventes et le marketing, le développement commercial et l'expérience client, ainsi que la stratégie et le développement des produits. Il assumera de nouvelles responsabilités en matière de connaissance du marché et de stratégie et veillera à la mise en œuvre harmonieuse des initiatives stratégiques dans les différents domaines d'activité.

M. Lafortune possède plus de vingt ans d'expérience dans la direction de stratégies de marketing, de vente, de développement de produits et de mise sur le marché. Il a fait partie des dirigeants qui ont créé des opportunités de croissance pour de petites organisations nationales et de grandes organisations multinationales. Il a notamment dirigé une stratégie qui a plus que doublé le chiffre d'affaires du Groupe Marcelle, dans un secteur très concurrentiel. En outre, en tant que chargé de cours à HEC (École de commerce de Montréal), M. Lafortune apporte à l'équipe de solides compétences en matière de coaching et de mentorat, ainsi qu'une connaissance approfondie des dernières recherches et tendances dans le domaine des affaires, d'un point de vue académique.

« L'expérience de François dans un large éventail d'industries signifie qu'il apporte des pratiques exemplaires en matière de ventes, de marketing et de développement de produits qui vont au-delà de notre perspective interne, » a déclaré Stephen Hamelin, président et PDG de Vortex International. « Nous sommes impatients de bénéficier de ses idées et de son approche pour stimuler la croissance continue de Vortex. »

« En me joignant à Vortex International à titre de Chef du service commercial, j'ai hâte de mettre mon expérience des ventes, du marketing et du développement de produits au service d'une équipe qui est un chef de file en matière d'innovation dans le domaine des jeux aquatiques, » a déclaré M. Lafortune. « Sous la direction visionnaire de M. Hamelin, je me réjouis à l'idée d'améliorer notre offre de produits et nos stratégies. Ce rôle représente un défi passionnant, non seulement pour continuer à créer des expériences aquatiques amusantes, mais aussi pour contribuer de manière significative à l'évolution de notre industrie. Je me concentrerai sur la croissance et sur l'engagement continu de Vortex à l'égard de l'innovation dans l'industrie et de la satisfaction de la clientèle. »

M. Lafortune est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires et d'une maîtrise en sciences, gestion internationale, de HEC Montréal. Il a ensuite obtenu une maîtrise en administration des affaires de la Kellogg School of Management de la Northwestern University (Evanston, IL). Il détient une ceinture noire Lean Six Sigma de l'Université de Montréal et donne des cours à HEC Montréal depuis plus de 10 ans.

À propos de Vortex

Depuis 1995, Vortex révolutionne la manière dont les enfants et les familles jouent ensemble dans les espaces urbains, les parcs aquatiques et les centres de villégiature aux quatre coins du globe. Avec plus de 9 000 installations réparties dans 50 pays et sur cinq continents, notre approche novatrice des jeux aquatiques a aidé les communautés et les entreprises à prospérer, laissant sa marque bien après que les familles sont hors de l’eau.

Pour en savoir plus sur les solutions de Vortex en matière de jeux aquatiques, veuillez consulter le site Web de l'entreprise à l'adresse suivante : www.vortex-intl.com.

Renseignements aux medias :

Vanessa Di Palma

(514) 694.3868 poste 530

vdipalma@vortex-intl.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7e4a1079-b9e0-4b1e-9305-c25464af4839/fr