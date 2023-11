On November 28th 9:00 AM CEO of AB “Novaturas” Mr. Vitalij Rakovski and CFO Mr. Vygantas Reifonas for investors presented Company’s consolidated financial results for three quarters of 2023.

Financial indicators Eur‘000

9 M 2023 9 M 2022 9 M 2021 Revenue 166 823 155 307 75 414 Gross profit 23 290 15 275 9 190 EBITDA 7 908 910 1 955 Net profit (loss) 6 367 276 1 096

Link to webinar record:

https://youtu.be/thjSWlfKnvw

CFO

Vygantas Reifonas

+370 687 21603

