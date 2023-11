Communiqué du 28 novembre 2023: Conclusion d'un protocole d'accord avec Attis 2 en vue de la cession de la totalité des actions Gascogne détenues par Electricité et Eaux de Madagascar

Paris le 28 novembre 2023

ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR

Conclusion d’un protocole d’accord avec Attis 2 en vue de la cession de la totalité des actions Gascogne détenues par Electricité et Eaux de Madagascar

Electricité et Eaux de Madagascar (« EEM ») et la société par actions simplifiée Attis 2 ont conclu, le 28 novembre 2023, un protocole d’accord en vue de la cession hors marché de l’intégralité des 2 448 729 actions Gascogne détenues par EEM (sous forme de 216 642 actions au porteur et 2 232 087 actions au nominatif) et représentant 10,07% du capital de la société Gascogne SA (le « Bloc »). Les actions Gascogne sont inscrites aux négociations sur Euronext Growth Paris (ISIN FR0000124414, ticker ALBI).

La cession de la participation minoritaire d’EEM dans Gascogne est réalisée au prix de quatre euro (4 €) par action Gascogne, soit 9 794 916 euros pour l’ensemble du Bloc. Elle n’est soumise à aucune condition suspensive. Les deux parties se sont engagées à réaliser la cession du Bloc au plus tard le 19 décembre 2023. Le règlement-livraison de l’opération devrait intervenir sous deux jours ouvrés après la cession du Bloc.

Il est rappelé que la société par actions simplifiée Attis 2 est le principal actionnaire de la société Gascogne dont elle détient 70,60% du capital et 77,52% des droits de vote avant transfert du Bloc. L’actionnariat d’Attis 2 se compose de Biolandes Technologies, du groupe Crédit Agricole au travers des entités gérées par Idia Capital Investissement et Crédit Mutuel Equity SCR.

À propos d’Electricité et Eaux de Madagascar

Electricité et Eaux de Madagascar, holding financier diversifié (hôtellerie, immobilier, papier), est une société dont les actions sont admises aux négociations sur le marché règlementé d’Euronext Paris (EEM, code ISIN FR0000035719, http://www.eem-group.com/). EEM est également le principal actionnaire (96,66% de son capital) de la Société Anonyme Immobilière Parisienne de la Perle et des Pierres Précieuses – SAIPPPP (MLIPP, code ISIN FR0006859039, http ://www.saipppp-group.com) dont les titres sont inscrits aux négociations sur Euronext Access Paris. A la date du communiqué, EEM détient une participation minoritaire dans la société Gascogne (ALBI, code ISIN FR0000124414), société dont les titres sont inscrits aux négociations sur Euronext Growth Paris.

