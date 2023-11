BAINS DE MER MONACO : Le Groupe S.B.M. annonce une croissance de l’activité et des résultats solides pour le premier semestre de l’exercice 2023/2024

SOCIETE DES BAINS DE MER

ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO

Société anonyme monégasque au capital de 24 516 661 €.

Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco.

R.C.S. : Monaco 56 S 523 - Siren : 775 751 878.

Le Groupe S.B.M. annonce une croissance de l’activité et des résultats solides pour le premier semestre de l’exercice 2023/2024

Un chiffre d'affaires en croissance de 3 % à 445,6 millions d’euros porté par une forte activité estivale dans le Resort, des prix moyens en hausse et un taux d’occupation du parc locatif proche de 100 %.

Un résultat d’exploitation qui s’établit en profit à 89,1 millions d’euros et un résultat net largement positif à 111,5 millions d’euros qui traduisent la solidité du modèle financier du Groupe S.B.M.

L’acquisition du « Palace des Neiges » à Courchevel 1850 a été finalisée le 3 octobre 2023, post clôture des comptes semestriels.





Stéphane Valeri, Président-Délégué de la Société des Bains de Mer, a déclaré :

« Nous sommes satisfaits de la très bonne fréquentation du Resort cet été, qui confirme la pertinence du positionnement de nos offres. Nous constatons une hausse du prix moyen de nos prestations en lien avec l’inflation (salariale et alimentaire) et nous avons donc réussi à préserver nos marges opérationnelles dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration.

Nos performances financières semestrielles sont élevées et comparables à l’exercice précédent. Ajoutées à la solidité du bilan de la société, notre Groupe continue de se donner les moyens de ses ambitions légitimes en Principauté et à l’international.

Pour y parvenir, la gouvernance de Monte-Carlo Société des Bains de Mer a finalisé le renforcement de ses équipes de management, avec la création notamment d’une nouvelle direction du développement immobilier, en plus de la direction du développement international et d’une direction générale. »

Lors de sa réunion des 27 et 28 novembre 2023, le Conseil d’Administration, présidé par Stéphane Valeri, a arrêté les comptes semestriels de l’exercice 2023/2024, clos le 30 septembre 2023 et établis selon les règles et principes comptables internationaux IFRS.

En millions d'euros 1er semestre 1er semestre

2022/2023 2023/2024

Chiffre d'Affaires Consolidé 432,3 445,6

Résultat Opérationnel 91,9 89,1

Résultat Financier - 2,3 22,4

Participation dans Betclic Everest Group 829,2

Résultat Net (part du Groupe) 918,8 111,5

COMPTES SEMESTRIELS

Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre de l’exercice 2023/2024 s’élève à 445,6 millions d’euros, en hausse de 13,2 millions d’euros, soit + 3 %. Il comprend principalement :

des recettes hôtelières en hausse de 6 % à 249,4 millions d’euros portées par un taux d’occupation et des prix moyens en progression sur la saison estivale,

un chiffre d’affaires jeux en baisse de 3 % à 127,8 millions d’euros en relation avec une sélectivité accrue des joueurs en lien avec des règles de Compliance renforcées et un aléa défavorable sur les jeux de table, principalement sur le premier trimestre de l’exercice,

un chiffre d’affaires des activités locatives en hausse de 3 % à 64,9 millions d’euros porté par un taux d’occupation proche de 100 % et l’impact positif de l’indexation des loyers.





Le résultat opérationnel consolidé s'établit en profit de 89,1 millions d’euros contre un résultat opérationnel de 91,9 millions d’euros pour l’exercice précédent. Malgré une augmentation des résultats de tous les secteurs opérationnels, le résultat opérationnel consolidé du Groupe S.B.M. est en légère diminution de 2,8 millions d’euros. Cette diminution du résultat opérationnel s’explique par des reprises de provisions significatives intervenues sur le premier semestre de l’exercice 2022/2023 et par une augmentation des charges de structure, en lien avec la volonté du Groupe S.B.M. d’investir dans le renforcement des équipes de management.

Le résultat financier est positif de 22,4 millions d’euros contre un résultat financier négatif de – 2,3 millions d’euros pour les six premiers mois de l’exercice 2022/2023. Cette variation s’explique principalement par les produits liés aux actifs financiers détenus, incluant les dividendes reçus de la participation dans FL Entertainment pour un montant de 15,3 millions d’euros, les produits de nos activités de placement (actifs financiers et trésorerie) et la diminution de la charge de notre endettement financier brut.

En effet, il est rappelé que le Groupe S.B.M. a transféré le 30 juin 2022, par voie de cession et d’apport, l’intégralité de la participation de 47,30 % qu’elle détenait dans la société Betclic Everest Group à la société de droit néerlandais FL Entertainment. L’opération, qui valorisait la quote-part du capital de BEG détenue par SBM International à 850 millions d’euros, a été dénouée pour moitié en numéraire, et pour l’autre moitié par la remise d’actions de FL Entertainment, permettant à SBM International de détenir 10,39 % des droits économiques effectifs de cette société.

Le résultat net consolidé – part du groupe s’élève à + 111,5 millions d’euros contre + 918,8 millions d’euros pour les six premiers mois de l’exercice 2022/2023.

L’opération d’apport / cession précitée avait permis la constatation d’un profit exceptionnel de 813,5 millions d’euros dans les comptes consolidés du Groupe S.B.M. du premier semestre de l’exercice 2022/2023.

La capacité d’autofinancement des six premiers mois de l’exercice 2023/2024 s’établit à 128,8 millions d’euros contre 116,3 millions d’euros pour la même période de l’exercice passé, grâce à l’augmentation du résultat net hors produits liés à la participation dans Betclic et produits des actifs financiers détenus depuis l’opération d’apport / cession, et un impact positif des variations de provisions.

Au 30 septembre 2023, le Groupe S.B.M. est en situation de trésorerie nette d’endettement positive de 372,7 millions d’euros contre une situation de trésorerie nette d’endettement positive de 276,5 millions d’euros à la clôture de l’exercice 2022/2023.

Au cours du semestre, la poursuite du programme d’investissement a représenté un décaissement de 42,6 millions d’euros, avec notamment la rénovation du Café de Paris, qui a ouvert ses portes le 14 novembre 2023.

PERSPECTIVES – PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES POUR LE SEMESTRE A VENIR

L’activité du Groupe S.B.M. sur les six premiers mois de l’exercice 2023/2024 est donc confirmée à un niveau soutenu qui s’appuie sur le bon positionnement des offres du Resort.

Cependant les activités du Groupe S.B.M. sont dépendantes du caractère aléatoire, sur une courte période, de l’activité Jeux. Cet aléa ne nous permet pas de faire de prévisions pour l’ensemble de l’exercice 2023/2024.

Le Groupe S.B.M. a par ailleurs annoncé le 13 juillet 2023, dans le cadre de la stratégie de développement international engagée depuis la prise de fonction du Président-Délégué Stéphane Valeri, la signature par sa filiale Monte-Carlo SBM International S.àr.l., d’un accord au terme duquel la société est engagée dans l’acquisition d’un établissement hôtelier dans les Alpes du Nord.

C’est à Courchevel 1850, au cœur du quartier dit du Jardin Alpin, parmi les principaux acteurs de l’hôtellerie de luxe, que cette stratégie trouve son premier accomplissement avec cet engagement dans l’acquisition du « Palace des Neiges », en vue d’une importante rénovation, pour y faire vivre prochainement tout le savoir-faire et toute l’expertise du Groupe S.B.M. en la matière.

Pour identifier le bien et accompagner de manière optimale cette démarche d’acquisition spécifique en montagne, le Groupe S.B.M. s’est rapproché du groupe Vallat, avec une volonté partagée de porter un projet hôtelier d’excellence. Ce partenaire réputé bénéficie en effet d’une connaissance très avancée du marché de l’immobilier, dans les Alpes du Nord, et notamment dans la vallée de Courchevel, où la famille de Monsieur Joffray Vallat, président du groupe éponyme, est installée depuis des décennies.

A la date de clôture au 30 septembre le projet d’acquisition, soumis aux conditions généralement applicables, était en cours.

L’acquisition a été réalisée le 3 octobre 2023.

Examen limité des comptes au moment de la présente publication

Le rapport financier semestriel et les comptes consolidés au 30 septembre 2023 ont été déposés auprès de l'Autorité des Marchés Financiers et sont consultables sur le site internet de la Société des Bains de Mer à l'adresse suivante : https://fr.montecarlosbm-corporate.com/finance/rapports-financiers/. Ces documents sont accompagnés du rapport de l'Auditeur Contractuel et des Commissaires aux Comptes sur l'information financière semestrielle.

Monaco, le 28 novembre 2023

