AIM ImmunoTech 获得两项重要美国专利，增强了 Ampligen® 的知识产权资产实力

Ampligen 治疗癌症和肌痛性脑脊髓炎 (ME)/慢性疲劳综合征 (CFS) 的某些美国独家权利延长至 2039 年



管理层在一段简短的视频中讨论了专利的颁发及其意义：点击此处



佛罗里达州奥卡拉, Nov. 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- AIM ImmunoTech Inc. (NYSE American: AIM)（以下简称“AIM”或“公司”）今日宣布，美国专利商标局 (USPTO) 已为 Ampligen® 颁发了美国专利号为 11,813,279 和 11,813,281 的专利，专利名称分别为“用于癌症治疗的组合物及方法”和“改善肌痛性脑脊髓炎患者运动耐受性的方法”。

AIM 首席执行官 Thomas K. Equels 表示：“我们正在努力扩大和巩固 AIM 的全球知识产权资产，这是我们 Ampligen 发展战略的基础组成部分。AIM 对 Ampligen 寄予了期望，认为它既能治疗身患严重疾病的病患，又能为我们的股东带来有价值的资产，这也是我们在肿瘤学、ME/CFS 和新冠后遗症领域开展多项临床研究的动力。这两项新的美国专利将把 Ampligen 和这些用途的某些独家权利延长至 2039 年，从而进一步加强我们公司潜在的财务前景。”

点击此处观看 AIM 管理团队就美国专利的颁发及其对 Ampligen® 管线发展战略的意义所制作的简短视频。

肿瘤学专利

新的专利方法涉及对胰腺癌、肾细胞癌、结肠直肠癌和/或黑色素瘤患者施用两种化合物的独特组合。第一种化合物是抗 PD-L1 抗体，第二种化合物是 Ampligen。联用这两种化合物旨在发挥协同作用，提高治疗效果。

该公司相信，这种新颖方法有望彻底改变这些历来难以治疗的癌症的治疗局面。由于这些癌症只有在晚期才会出现症状，而且如果不进行专门筛查，极难诊断出来，因此这些癌症的死亡率很高，对公共卫生工作造成了沉重负担。在已发布的专利中声称的这一进展有望在正在进行和即将进行的临床试验中显著改善这些癌症患者的治疗效果。

第 11,813,279 号美国专利的授予不仅证明了 AIM 致力于在癌症治疗领域取得领先地位的决心，也为未来的研究和疗法开发开辟了新的途径。在 2039 年 8 月 9 日之前，作为专利持有者，AIM 将拥有禁止其他公司使用该专利方法进行研究或治疗的独家权利。另一方面，AIM 将能够独立或与战略许可合作伙伴一起，继续完善和改进该种获得专利的治疗方法。

ME/CFS 专利

ME/CFS 是一种以极度疲劳、疼痛和认知问题为特征的衰弱性疾病。据美国疾病控制和预防中心 (CDC) 估计，有 83.6 万到 250 万美国人患有 ME/CFS。对于医护人员来说，应对这些严重症状一直是一项复杂的挑战。然而，第 11,813,281 号美国专利的颁发标志着一次重大飞跃，为那些受到 ME/CFS 持久性衰弱症状影响的人们带来了新希望。

新专利申请中概述的新方法至少涉及识别出已经经历 2 至 8 年 ME/CFS 症状的个体（此为通过广泛研究确定的特征）并通过给这些患者服用 Ampligen 治疗这些症状。治疗时机的精准反映了在 ME/CFS 护理中采用了有针对性、尖端的个体化医药，这有望显著改善这一人群的 ME/CFS 症状并提高疗效。

美国专利号 11,813,281 授予 AIM ImmunoTech Inc. 独家权利，禁止其他方在 2040 年 1 月 12 日之前使用该专利申请的通过 Ampligen 治疗 ME/CFS 症状的方法。这项独家权利加强了 AIM 在市场上的地位，使其能够开发一种独特的、无与伦比的治疗方案。此外，该专利还为战略联盟和许可协议铺平了道路，为 AIM 提供了独一无二的机会，使其能够独立或与获得许可的合作伙伴一起对所申请的方法进行进一步的研究和开发，以继续完善和改进这种获得专利的治疗方法。

关于 AIM ImmunoTech Inc.

AIM ImmunoTech Inc. 是一家免疫制药公司，专注于研究与开发各类癌症、免疫疾病和病毒性疾病（包括 2019 冠状病毒病 [COVID-19]）的疗法。该公司的主打产品是一种名为 Ampligen® (rintatolimod) 的首创性研究药物，该药物是一种双链 RNA 和高选择性 TLR3 激动剂免疫调节剂，在临床试验中显示出对全球重大癌症、病毒性疾病和免疫系统紊乱具有广谱活性。

如需了解更多信息，请访问 aimimmuno.com 并在 Twitter、LinkedIn 和 Facebook 上关注公司。

警戒性声明

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