Rackspace Technology gewinnt drei AWS-Partnerauszeichnungen 2023

Rackspace Technology als AWS SI-Partner des Jahres in Nordamerika, Nachhaltigkeitspartner des Jahres in Nordamerika und Bildungspartner des Jahres ausgezeichnet, einer von vielen AWS-Partnern rund um den Globus, die Kunden helfen, Innovationen voranzutreiben

November 28, 2023 16:51 ET | Source: Rackspace Technology, Inc. Rackspace Technology, Inc.

SAN ANTONIO, Texas, UNITED STATES