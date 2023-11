L'Association nationale des centres d'amitié renforce le dialogue avec le Parti conservateur du Canada à l’occasion d'une table ronde

OTTAWA, 28 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association nationale des centres d'amitié (ANCA) se félicite de l'issue positive d'une importante table ronde organisée par le Parti conservateur du Canada. L'événement a fourni une plateforme inestimable aux délégués des Centres d'amitié pour défendre le travail essentiel qu'ils accomplissent et mieux aligner les priorités communes des Centres d'amitié et du Parti conservateur.



La table ronde, qui s'est tenue le 27 novembre 2023 à Ottawa, a servi de cadre à un dialogue constructif entre les représentants du Mouvement des centres d'amitié, le bureau du chef de l'opposition officielle et des députés du Parti conservateur. Cet échange collaboratif a permis aux délégués des Centres d'amitié d'articuler le besoin d'un financement de base stabilisé en faveur des Centres d'amitié, l'importance de la programmation ciblant les jeunes, les opportunités uniques qui s’offrent aux communautés autochtones urbaines à travers le Canada, ainsi que les défis auxquels ces dernières font face, y compris le besoin en ressources d'intervention en cas d'urgence et d'atténuation des effets des changements climatiques, et la nécessité d’un transfert de responsabilité de services du gouvernement aux Centres d'amitié.

« Le Parti conservateur a été la première formation politique à demander à l'ANCA d’engager un dialogue sur les questions relatives aux Autochtones vivant en milieu urbain. Nous sommes heureux de poursuivre ce dialogue pour la troisième année », a déclaré Jocelyn Formsma, directrice générale de l'ANCA. « Actuellement, notre financement s’achève en 2025 et plus d'un million de personnes que nous servons risquent de voir une perturbation des services dont elles dépendent. Nous avons bon espoir que nous recevrons le soutien de nos partenaires fédéraux afin d’être en mesure de continuer à apporter le changement positif auquel aspirent les communautés autochtones urbaines à l’échelle du pays. »

Tout au long des discussions, les délégués des Centres d'amitié ont souligné l'importance d'accroître les investissements dans les Centres d'amitié afin de soutenir la durabilité et le renforcement de l'économie sociale communautaire, de l'emploi et de la formation, de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants, ainsi que des initiatives en faveur des jeunes, et de la revitalisation culturelle et linguistique et des initiatives visant à répondre aux besoins socio-économiques uniques des populations autochtones en milieu urbain. Les délégués ont également souligné l'importance des approches collaboratives qui respectent et intègrent les perspectives, les expériences, les connaissances et les traditions des populations autochtones urbaines.

Les représentants du Parti conservateur présents à la table ronde ont reconnu le rôle crucial que jouent les Centres d'amitié dans la promotion du bien-être de la communauté et se sont engagés à tenir compte des informations issues des discussions lors de l'élaboration de leurs politiques.

L'Association nationale des centres d'amitié se réjouit de poursuivre sa collaboration avec toutes les formations politiques afin de veiller à ce que les besoins et les aspirations des populations autochtones urbaines soient pris en compte dans les politiques nationales. L'ANCA reste déterminée à promouvoir le dialogue ouvert et à établir des partenariats solides qui contribuent au bien-être et à l'autonomisation des communautés autochtones urbaines à l’échelle du Canada.

POUR LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS :

John Paillé

Coordonnateur principal des communications

jpaille@nafc.ca

L'Association nationale des centres d'amitié est un réseau de plus de 100 Centres d'amitié et Associations provinciales/territoriales qui font partie du Mouvement des centres d'amitié - le plus important réseau national des centres communautaires de la société civile autodéterminés, détenus et exploités par des Autochtones, et offrant des programmes, des services et des mesures de soutien aux Autochtones vivant en milieu urbain.