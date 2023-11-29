OKX連續第13個月發布儲備金證明（PoR）報告 顯示其主要資產儲備價值達145億美元並有超過一百萬名用戶查閲

香港, Nov. 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的Web3科技公司暨虛擬資產交易所OKX今天發布第13份月度儲備金證明（PoR）報告，顯示OKX持有價值145億美元的主要資產，用戶資金受到充足保障。自2022年年底OKX推出其PoR報告以來，超過一百萬名用戶查閲過相關儲備金數據或驗證過其資產得到一比一的支持。



OKX最新的儲備金證明報告顯示，其平台上最常用之22種資產的儲備金率均超過100%，當中包括BTC、ETH、USDT和USDC。這是OKX連續第13個月保持著這些資產100%或更高的儲備金率。

OKX 目前的儲備金率如下：

BTC: 103%

ETH: 103%

USDT: 102%

USDC: 104%

OKX全球首席商務官Lennix Lai表示：「我們的儲備金證明報告繼續在透明度和信任度上為行業定下標準。透過堅持每月發布此報告，並結合用戶反饋和行業最佳做法，我們展示出OKX對提供最安全可靠的虛擬資產平台之不懈承諾。OKX很自豪能夠引領虛擬資產領域的重塑，為未來構建一個去信任化的系統。」

OKX在本月首次把USDC包含在其儲備金證明報告的「主要資產」數據內，凸顯了Circle Internet Financial（Circle）的穩定幣在其交易所上的地位日益重要。OKX和Circle更於9月7日聯合宣布在OKX錢包和OKX DEX聚合器上引入進階USDC功能。這些功能使OKX錢包上進行的USDC交易可避免產生gas及網絡費用，並將OKX DEX聚合器與Circle的跨鏈傳輸協議（CCTP）融合在一起。

在過去一年，OKX根據用戶反饋和行業最佳做法不斷增強其PoR報告。例如，OKX於2023年4月在其PoR流程中引入了零知識可擴展透明知識論證（zk-STARK）技術，讓用戶可自行驗證交易所的償付能力，並確保用戶的資產得到交易所的儲備金支持，同時保障用戶隱私度。

用戶可以在 這裏 查看OKX的最新PoR報告及儲備金率，並驗證交易所的償付能力。

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OKX是行業領先的虛擬資產交易所及Web3生態圈。OKX開發出速度與可靠性兼備的虛擬資產應用程式，深受全球逾五千萬投資者及專業交易員的青睞。

OKX與英格蘭超級足球聯賽冠軍曼徹斯特城足球俱樂部（Manchester City F.C.）、麥拿倫一級方程式車隊（McLaren F1 Team）、奧運會單板滑雪選手Scotty James以及F1車手Daniel Ricciardo緊密合作，希望通過全新的互動方式增強粉絲體驗。此外，OKX亦是翠貝卡電影節（Tribeca Festival）的頂級合作夥伴，致力吸引更多創作者進入Web3領域。

除了交易所服務外，OKX最新推出OKX Web3錢包服務，為用戶打通交易GameFi和DeFi代幣的入口，盡情探索NFT和元宇宙領域。

OKX致力於提高透明度和安全性，並每月發布其儲備金證明報告。

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