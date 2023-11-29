EANAN AL SAMMA (EANAN) وJetoptera, Inc. تقيمان شراكة لتدشين منصات VTOL التي تديرها Fluidic Propulsive System™.

دبي، الإمارات العربية المتحدة وإدموندز، واشنطن،, Nov. 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- وقّعت EANAN Dubai وJetoptera, Inc.‎ اتفاقية لتعزيز محفظة EANAN المتنامية من الطائرات في دبي. تعمل هذه الطائرات على تهيئة الساحة لخيارات التنقل في المستقبل عن طريق الشركة الرائدة في مجال الطائرات بدون طيار التي يتم تصميمها وإنتاجها في دبي.

وسوف تقود EANAN تطوير سلسلة من الطائرات بداية من طائرة J-500 التي تشتمل على نظام Jetoptera الفريد "Fluidic Propulsive System™‎،" وهو عبارة عن نظام الدفع Jetoptera بدون رفاصات الذي يوفر مستويات أعلى من السلامة، حيث لا توجد رفاصات خارجية متحركة أو أجزاء دوارة فضلاً عما تتسم به من قدرة التحمل لفترات طويلة والتشغيل الهادئ للغاية وقدرات الإقلاع والهبوط الرأسي (VTOL). سوف يعمل النهج التكاملي بين EANAN وJetoptera على تمكين خطط EANAN الطموحة للابتكار التقني ونمو حركة الطيران المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسوف يعمل نظام Fluidic Propulsive System™‎ غير المُعتمِد على الطاقة من شركة Jetoptera على تشغيل النموذج الأولي من J-series 500-lb. سيتم إنشاء النموذج الأولي المستقبلي، الذي يوفر نطاقًا لمسافة 500 ميل وسرعات قصوى تصل إلى 200 عقدة، واختباره في دبي، ومن المستهدف إقلاع أول رحلة في عام 2024. وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال الدكتور Andrei Evulet، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Jetoptera "من المتوقع أن يكون نموذج العرض الناجح لسلسلة طائرات J-500 الأول في العديد من السلاسل الأكبر حجمًا بشكل متزايد لطائرات الشاحنات ومنصات VTOL المزودة بطواقم بشرية والتي تديرها FPS™‎. إننا متحمسون لخطة التطوير السريع ونأمل أن نوفر لدبي حلول دفع قوية للغاية يمكن نشرها على العديد من المنصات والهياكل".

لقد ابتكرت شركة Jetoptera الكائن مقرها في إدموندز بولاية واشنطن نظام Fluidic Propulsive System™‎ بدون رفاص الذي سيوفر الطاقة لفئة جديدة من طائرات الإقلاع والهبوط (VTOL وSTOL) لإحداث طفرة في قطاع طائرات الهليكوبتر والاستحواذ على حصة كبيرة من سوق حركة النقل المتقدمة البالغة قيمتها 1 تريليون دولار أمريكي.

EANAN هي شركة تكنولوجية إماراتية تقود مرحلة التطور القادمة في النقل من خلال النقل الجوي المتقدم (AAM). يقع مقر EANAN في مركز محمد بن راشد للفضاء (MBRAH) جنوب دبي، وهي أول شركة تصنع الطائرات بدون طيار المتقدمة في دبي. تعزز EANAN الكفاءات الإماراتية والابتكار والمهارة بهدف أن تصبح أول شركة تجارية تدعم حركة النقل الجوي في المدينة.

وتعليقًا على هذه المناسبة، قال Ulrich Wecx الرئيس التنفيذي لشركة EANAN "يمتلك النقل الجوي المتقدم إمكانات هائلة غير محدودة لتحويل الاقتصاديات والمجتمعات، بداية من توفير النقل الخالي من الاختناقات وحتى التسليم السريع للبضائع والمساعدة في الاستجابة لحالات الطوارئ ومراقبة المرافق النائية، الأمر الذي يجعل وسائل النقل أكثر توافرًا وفعالية وصداقة للبيئة".

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