Vidac Pharma présente des résultats in vitro démontrant la compatibilité de VDA 1275 avec des agents chimiothérapeutiques classiques

Un nouveau régulateur du métabolisme des cellules cancéreuses bientôt à l’étude en vue d’une obtention d’une autorisation de mise sur le marché (IND)

Londres (Royaume-Uni), Rehovot (Israël), 29 novembre 2023, 7:00 CET – Vidac Pharma Holding Plc (Hambourg et Stuttgart : T9G ; ISIN : GB00BM9XQ619 ; WKN : A3DTUQ), société biopharmaceutique de stade clinique, annonce aujourd’hui les premiers résultats d'une étude in vitro du candidat médicament VDA-1275 en association avec des agents chimiothérapeutiques pour le traitement de tumeurs solides, obtenus grâce à une culture de cellules humaines mimant de nombreux aspects des tumeurs humaines. Dans cette étude, le VDA-1275, une puissante petite molécule puissante capable d’inverser le métabolisme hyper-glycolytique des cellules cancéreuses (effet Warburg), a montré à la fois des propriétés antiprolifératives et une augmentation de la mort cellulaire dans différents types de tumeurs.

« Ces nouvelles données in vitro suggèrent que le VDA-1275 présente un très bon profil d’efficacité pour le traitement d’un large spectre de tumeurs, aussi bien en utilisation seule qu’en association avec des agents chimiothérapeutiques classiques », a déclaré le Dr Yuval Sagiv, directeur technique de Vidac. « Le VDA-1275 appartient à une nouvelle famille chimique découverte grâce à l'analyse de l'intelligence artificielle. Son action ciblant une caractéristique métabolique clé propre aux cellules cancéreuses lui permet d'entraver le développement de la maladie dans de multiples formes de cancers. »

Les résultats de l'étude, basée sur une culture cellulaire humaine 3D BioMimesys®, ont révélé une forte efficacité de VDA-1275 dans la suppression des cellules cancéreuses de l’ordre de la nanomole, aussi bien en utilisation seule qu’en association avec des agents chimiothérapeutiques. Le même degré d'efficacité avait été obtenu dans des études précliniques menées sur des animaux. D'autres résultats feront l'objet d'une communication scientifique évaluée par des pairs qui sera publiée prochainement. Grâce à son mode d'action novateur et à ses effets secondaires potentiellement faibles, le VDA-1275 pourrait intégrer des combinaisons thérapeutiques dédiées au traitement de nombreuses pathologies cancéreuses.

« L'un des obstacles majeurs à une thérapie efficace contre le cancer est le micro-environnement très acide créé par les cellules cancéreuses via l'effet Warburg et la suppression du phénomène de mort cellulaire programmée (apoptose) », a déclaré le Dr Max Herzberg, directeur général de Vidac Pharma et président du conseil d'administration de l'entreprise. « En inversant et en normalisant le métabolisme tumoral, notre candidat médicament VDA-1275 est également conçu pour rendre les cellules cancéreuses plus sensibles à la chimiothérapie et/ou à l’immunothérapie. Ces premiers résultats précliniques nous encouragent à poursuivre l'étude du potentiel du VDA-1275 en association avec de multiples agents chimiothérapeutiques. »

About Vidac Pharma

Vidac Pharma est une société biopharmaceutique de stade clinique qui se consacre à la découverte et au développement de médicaments novateurs pour aider les personnes souffrant de différentes pathologies oncologiques et onco-dermatologiques. Vidac développe des médicaments anticancéreux premiers de leur catégorie en modifiant le micro-environnement tumoral hyper-glycolytique, en ciblant la sur-expression et la mauvaise fixation du checkpoint métabolique de l’hexokinase 2 (HK2) dans les cellules cancéreuses, afin de renormaliser le micro-environnement tumoral et de provoquer sélectivement leur mort programmée sans affecter les tissus sains environnants. Le VDA-1102, premier candidat médicament de Vidac Pharma, s'est avéré efficace contre la kératose actinique (KA) avancée et le lymphome T cutané (LTC) lors de son essai de phase 2 chez l'homme, et plus particulièrement contre la KA avancée lors de son essai de phase 2B (en attente de statut d’IND de la part de la FDA).

Information importante

Les informations susmentionnées ne constituent pas une offre publique de vente ou une sollicitation de soumission d'une offre d'achat ou de souscription d'actions de Vidac Pharma Holding PLC et sont présentées uniquement à titre informatif. Ce communiqué contient des déclarations qui sont ou sont susceptibles d’être des « déclarations prospectives ». Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par le recours à une terminologie prospective, comprenant des mots tels que « croit », « estime », « prévoit », « s’attend à », « a l’intention de », « pourrait », « peut », « projette », « poursuit », « en cours », « potentiel », « vise », « cherche à » ou « devrait » et comprennent également des déclarations de la Société concernant les résultats escomptés de sa stratégie. De leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs sont avertis du fait qu’elles ne constituent pas des garanties de résultats futurs. Les résultats effectifs de la Société peuvent différer sensiblement de ceux prédits par les déclarations prospectives. La Société ne s’engage pas à réviser ou mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, sauf dans la mesure où la loi l’exige.

