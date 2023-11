Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsus

Nordecon AS („Selts“) (registrikood 10099962, aadress Toompuiestee 35, 10149 Tallinn) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus 29. novembril 2023. a algusega kell 10.00 Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis Sigma (Liivalaia 33, 10118 Tallinn).

Seltsi aktsionärid võtsid vastavalt üldkoosoleku päevakorrale vastu järgmise otsuse:

Päevakorrapunkt 1. Tehingu kinnitamine

OTSUS nr. 1

Kinnitada tehing, millega Selts (kui müüja) võõrandab Seltsile kuuluva 52%-lise osaluse Nordecon Betoon OÜ-s (registrikood 10647027) Nordecon Betoon OÜ praeguste vähemusosanike poolt kontrollitavale äriühingule hinnaga 9 050 000 eurot.

Vastavalt koosolekul osalenud aktsionäride nimekirjale oli Nordecon AS erakorralisel üldkoosolekul esindatud 17 877 260 Seltsi lihtaktsiatega määratud häält ehk 55,22% aktsiatega määratud häältest.

Nordeconi kontsern ( www.nordecon.com ) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Soomes, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2022. aasta konsolideeritud müügitulu oli 323 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 570 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.