Investeringsforeningen PortfolioManager - ophævelse af suspension

I fortsættelse af tidligere meddelelse den 29. november 2023 skal det hermed oplyses, at de tekniske udfordringer er løst og det nu igen er muligt at stille indre værdier, hvorfor Fundmarket A/S har anmodet om, at suspensionen ophæves for følgende afdeling/andelsklasse:





Afdeling/andelsklasse i Investeringsforeningen PortfolioManager Fondskode Shortname AI Alpha Lab Globale Aktier, kl n DK0062612644 PMIAAN

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 21 42.

