Daphne Engelke volgt per 1 juli 2024 Susan Leerkes op als CEO Van Lanschot Kempen Zwitserland

Van Lanschot Kempen kondigt vandaag de benoeming aan van Daphne Engelke tot CEO van Van Lanschot Kempen Zwitserland per 1 juli 2024. Zij volgt Susan Leerkes op, die directeur wordt van regio West bij Van Lanschot Kempen in Nederland.

Daphne Engelke komt over van UBS Wealth Management. Sinds 2005 heeft zij ruime ervaring opgedaan in senior management-posities, waarbij zij leiding gaf zowel aan teams aan klantzijde als aan beleggings- en productspecialisten. Meest recentelijk was zij Lead Market Head voor Nederland en als Managing Director verantwoordelijk voor het ultra-high net-worth (UNHW)-segment in de Benelux. Als Senior Family Adviser adviseert zij daarnaast klanten over family governance, het opzetten van family offices en het begeleiden van volgende generaties. Daphne komt zelf uit een familiebedrijf en heeft dan ook uitgebreide persoonlijke ervaring op dit gebied. Zij en haar gezin wonen al meer dan 20 jaar in Zwitserland.

Susan Leerkes heeft een carrière van meer dan 25 jaar in de Nederlandse financiële dienstverlening. Voor haar start bij Van Lanschot Kempen Zwitserland was zij van 2017 tot 2022 directeur Private Banking voor de kantoren Amsterdam, Hilversum en Laren. Onder haar leiding heeft Van Lanschot Kempen Zwitserland een verdere groei van het beheerd vermogen gerealiseerd. Als regiodirecteur West in Nederland zal Susan zich richten op het verder versterken van het commerciële momentum en het leveren van een uitstekende ervaring voor onze klanten samen met de teams in deze regio.

Richard Bruens, lid van de Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen: ‘We benoemen twee sterke leiders in belangrijke gebieden van onze markten. Susan combineert het vermogen om een persoonlijke en relevante ervaring voor onze klanten te creëren met een groot hart voor haar team. Dit, samen met de focus die ze heeft gebracht op afstemming en samenwerking met onze teams in Nederland, geeft onze private bank in Zwitserland een sterke uitgangspositie voor verder succes. Ik ben ervan overtuigd dat ze diezelfde energie in haar volgende functie meebrengt en ik kijk ernaar uit om onze samenwerking voort te zetten.

‘Met haar ruime ervaring in het UHNW-segment zal Daphne een waardevol perspectief toevoegen en een katalysator zijn voor groei. Ze gaat zich richten op het uitbreiden van ons dienstenaanbod aan ondernemers en family offices die op zoek zijn naar diversificatie en geadviseerd willen worden over alle dimensies van vermogen. En met haar leiderschap en ondernemende drive zal Daphne de positie van Van Lanschot Zwitserland als aantrekkelijke werkgever voor internationale vermogensbeheerders in de Benelux verder versterken.’

Daphne Engelke treedt per 1 maart 2024 in dienst bij Van Lanschot Kempen en zal vanaf 1 juli 2024 de rol van CEO op zich nemen. Haar benoeming is onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder. Susan Leerkes zal per 1 september 2024 in haar nieuwe functie beginnen, nadat ze zich weer met haar gezin in Nederland heeft gevestigd.

Van Lanschot Kempen Zwitserland, opgericht in 1995 in Zürich, heeft zich ontwikkeld tot de vermogensbeheerder bij uitstek voor veel internationaal gerichte Nederlandse en Belgische klanten. Het is momenteel de enige Nederlandse bank in Zwitserland, met kantoren in Zürich en Genève.

