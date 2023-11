Investors House Oyj

INVESTORS HOUSE MUKANA VALMENTAMASSA UUSIA PÖRSSIYHTIÖITÄ

Investors House on mukana Suomen Yrittäjien 365 pörssivalmennusohjelmassa. Neljännen kerran järjestettävä ohjelma on tarkoitettu yrittäjille, jotka haluavat nostaa valmiuksiaan mahdollista pörssilistautumista silmällä pitäen. Aikaisemmilla jaksoilla 70 osallistuneesta yrityksestä kuusi on listautunut First North -markkinapaikalle.

Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roininen toimii myös Suomen Yrittäjien kasvu- ja kansainvälisyysvaliokunnan puheenjohtajana ja vetää valmennusohjelman.

’’Investors House jakaa mielellään kokemuksiaan pörssitaipaleeltaan. Olen iloinen, että myös kaikki muut ohjelmassa valmentajina toimivat tahot ovat mukana aidossa pro bono-hengessä. Teemme työtä suomalaisen yrittäjyyden ja pääomamarkkinoiden toimivuuden eteen’’.

