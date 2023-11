Robex annonce ses résultats pour le troisième trimestre de l’exercice 2023

VILLE DE QUÉBEC, Québec, 29 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Robex Inc. (« Robex » ou la « Société ») (TSXV: RBX) présente aujourd’hui ses résultats opérationnels et financiers pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2023.



Aurélien Bonneviot, Chef de la direction de Robex, a commenté : « Le troisième trimestre s’est matérialisé par de solides résultats opérationnels de la mine de Nampala, ces résultats sont le fruit de la nouvelle organisation en place avec la croissance du groupe depuis le début d’année. La performance de Nampala continue de porter le développement du groupe pour devenir une société multi pays en Afrique de l’Ouest. Nous sommes en ligne pour atteindre notre guidance de production et de coûts pour 20231. Ces résultats doivent beaucoup au travail acharné de nos collaborateurs que je tiens à remercier ».

Sauf indication contraire, tous les montants et données financières de ce communiqué de presse sont présentés en dollars canadiens (CAD).

RÉSUMÉ DES FAITS MARQUANTS DU TROISIÈME TRIMESTRE DE L’EXERCICE 2023 PAR RAPPORT AU TROISIÈME TRIMESTRE DE L’EXERCICE 2022

Opérations de la mine de Nampala

La production a atteint 13 375 onces pour le troisième trimestre de 2023, comparativement à 11 124 onces pour la même période en 2022, et ce malgré une baisse de la teneur du minerai traité à l’usine de Nampala. Cette hausse de la production d’or de 20,2 % a donc été réalisée grâce à l’augmentation du tonnage traité de 25,5 % et a permis à la Société d’augmenter la quantité d’« or » vendu de 446 onces, soit 14 090 onces comparativement à 13 644 onces pour la même période en 2022.

Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2023, malgré la saison des pluies à Nampala, la quantité totale de matière extraite des fosses a atteint 1 321 387 tonnes dont, 1 057 271 tonnes de stérile et 264 116 tonnes de minerai, correspondant à un ratio de découverture opérationnel de 4,0 qui est stable comparativement à la même période de 2022. En effet, pour la même période en 2022, 2 065 818 tonnes de matière ont été extraites, dont 1 667 252 tonnes de stérile et 398 566 tonnes de minerai, correspondant à un ratio de découverture opérationnel de 4,2.

La diminution du coût de maintien tout inclus2, soit 1 083 $ par once d’or vendue au troisième trimestre de 2023 par rapport à 1 291 $ par once vendue pour la même période en 2022. Cela s’explique par une diminution du stérile extrait et par la baisse des frais de découverture de 1 857 631 $ inclus dans les dépenses en immobilisations de maintien, contrebalancée partiellement par la hausse des charges d’exploitation minière de 1 064 811 $.



Financiers

Les revenus de ventes d’or du groupe se sont élevés à 36 188 940 $ par rapport à 30 749 561 $ pour la même période en 2022. L’écart favorable de 5 439 379 $ est attribuable à : Une augmentation du prix de vente moyen réalisé par once vendue 2 de 2 568 $ comparativement à 2 254 $ Une augmentation de 3,3 % du nombre d’onces vendues grâce à une meilleure production au troisième trimestre de 2023 par rapport à la même période en 2022.

Le résultat opérationnel sectoriel de l’exploitation minière s’est établi à 15 097 580 $ au troisième trimestre de 2023, en hausse de 9,1 % par rapport à la même période en 2022. Cette augmentation a évidemment été impactée par la hausse du résultat d’exploitation minière.

Le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires au troisième trimestre de 2023 de 6 243 934 $ est en légère baisse comparativement à 6 448 074 $ pour la même période en 2022.

La dette nette 2 ressort à 46 321 438 $ au 30 septembre 2023, en augmentation par rapport à 21 673 490 $ au 31 décembre 2022. Cela s’explique par la mise en place du prêt-relais de Taurus dont le solde des tirages s’élevait à 46 557 832 $ au 30 septembre 2023. Le remboursement des marges de crédit, passant de 11 370 939 $ au 31 décembre 2022 à 5 355 331 $ au 30 septembre 2023, limite l’augmentation de la dette nette sur cette période.

ressort à 46 321 438 $ au 30 septembre 2023, en augmentation par rapport à 21 673 490 $ au 31 décembre 2022. Cela s’explique par la mise en place du prêt-relais de Taurus dont le solde des tirages s’élevait à 46 557 832 $ au 30 septembre 2023. Le remboursement des marges de crédit, passant de 11 370 939 $ au 31 décembre 2022 à 5 355 331 $ au 30 septembre 2023, limite l’augmentation de la dette nette sur cette période. Au cours du troisième trimestre de 2023, les activités d’exploitation ont généré des flux de trésorerie positifs de 10 169 150 $ comparativement à 5 210 524 $ au troisième trimestre 2022. Cette augmentation de 4 958 626 $ s’explique en grande partie par la variation nette positive des éléments hors trésorerie du fonds de roulement de 4 456 775 $.



RÉSUMÉ DE PRODUCTION ET DES RÉSULTATS FINANCIERS DU TROISIÈME TRIMESTRE DE L’EXERCICE 2023

Périodes de trois mois terminées les 30 septembre 2023 2022 Variations Onces d’or produites 13 375 11 124 20,2 % Onces d’or vendues 14 090 13 644 3,3 % $ $ REVENUS – VENTES D’OR 36 188 940 30 749 561 17,7 % RÉSULTAT D'EXPLOITATION MINIÈRE 18 339 381 16 809 948 9,1 % RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 10 084 570 10 577 175 -4,7 % RÉSULTAT NET 6 833 453 6 988 863 -2,2 % ATTRIBUABLE AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES: Résultat net 6 243 934 6 448 074 -3,2 % Résultat de base par action 0,007 0,011 -35,3 % Résultat dilué par action 0,007 0,011 -35,2 % FLUX DE TRÉSORERIE Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 10 169 150 5 210 524 95,2 % Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation par action3 0,011 0,009 30,4 % Au 30

septembre

2023 Au 31

décembre

2022 Variations ACTIF TOTAL 311 646 607 251 761 308 23,8 % PASSIF TOTAL 97 316 568 55 206 985 76,3 % DETTE NETTE3 46 321 438 21 673 490 113,7 %

PERSPECTIVES ET STRATÉGIE 2023

Les objectifs du Groupe pour la fin de 2023 sont les suivants :

Amélioration des performances de Nampala : La mise en œuvre du nouveau plan minier au cours de l’année 2023 a permis d’optimiser les activités d’excavation, notamment durant la saison des pluies. La production est conforme aux prévisions de la direction qui prévoit toujours d’atteindre son objectif de 48 000 à 52 000 onces. La direction met en œuvre des initiatives en vue d’accroître la disponibilité de l’usine et la capacité de l’usine actuelle à traiter du minerai de transition.

: La mise en œuvre du nouveau plan minier au cours de l’année 2023 a permis d’optimiser les activités d’excavation, notamment durant la saison des pluies. La production est conforme aux prévisions de la direction qui prévoit toujours d’atteindre son objectif de 48 000 à 52 000 onces. La direction met en œuvre des initiatives en vue d’accroître la disponibilité de l’usine et la capacité de l’usine actuelle à traiter du minerai de transition. Poursuite de la préparation pour la construction de la mine de Kiniéro : Comme prévu, les équipes de géologues ont effectué des forages de définition et de l’ingénierie. La publication de l’étude de faisabilité définitive le 23 juin dernier a permis de valider le plan de construction. La direction a débuté la constitution d’équipes spécialisées pour la planification de ce projet de construction et des travaux techniques et juridiques préparatoires importants ont été réalisé.

Comme prévu, les équipes de géologues ont effectué des forages de définition et de l’ingénierie. La publication de l’étude de faisabilité définitive le 23 juin dernier a permis de valider le plan de construction. La direction a débuté la constitution d’équipes spécialisées pour la planification de ce projet de construction et des travaux techniques et juridiques préparatoires importants ont été réalisé. Avancement des négociations pour le financement du projet de Kiniéro : La Société a pu tirer sur le prêt-relais obtenu de 35 M$ US dans le cadre du financement de Taurus Mining Finance Fund No.2 L.P, qui devra être remboursé en totalité le 22 décembre prochain.



La direction s'emploie à finaliser un accord auprès du même groupe financier en vue du financement du projet aurifère de Kiniéro, en Guinée, d’un montant maximum de 115 millions de dollars américains destiné à couvrir le remboursement du prêt-relais et le financement des coûts liés au développement du capital et au fonds de roulement.

Information détaillée

Nous recommandons fortement aux lecteurs de consulter le rapport de gestion et les états financiers consolidés de Robex pour le troisième trimestre terminé le 30 septembre 2023 qui sont disponibles sur le site Internet de la Société dans la section Investisseurs à l’adresse : robexgold.com pour obtenir un exposé plus complet des résultats financiers de la Société.

RAPPROCHEMENTS ET CALCULS

Calcul de la dette nette

Au 30 septembre Au 31 décembre 2023 2022 $ $ Marges de crédit 5 355 331 11 370 939 Prêt-relais 46 557 832 --- Dette à long terme 219 713 1 395 215 Obligations locatives 12 330 707 12 518 742 Moins : Trésorerie (18 142 145 ) (3 611 406 ) DETTE NETTE 46 321 438 21 673 490

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement de la mesure financière la plus directement comparable qui figure dans les états financiers, soit le passif total diminué de l’actif courant, pour la période considérée et la période comparative.



Au 30 septembre Au 31 décembre 2023 2022 $ $ PASSIF TOTAL 97 316 568 55 206 985 Moins : Créditeurs (19 086 832 ) (17 957 004 ) Bons de souscription (1 946 823 ) --- Passif environnemental (456 280 ) (424 138 ) Passifs d'impôt différé (9 902 599 ) (10 106 230 ) Autres passifs à long terme (1 460 451 ) (1 434 717 ) 64 463 584 25 284 896 ACTIF COURANT 46 925 856 32 095 698 Moins : Stocks (16 389 115 ) (17 648 967 ) Débiteurs (8 411 186 ) (8 867 852 ) Charges payées d'avance (788 176 ) (805 914 ) Dépôts versés (1 079 078 ) (1 161 559 ) Frais de financement différés (2 116 156 ) --- 18 142 145 3 611 406 DETTE NETTE 46 321 438 21 673 490

Calcul du coût de maintien tout inclus (par once d’or vendue)

Périodes de trois mois

terminées les 30 septembre Périodes de neuf mois

terminées les 30 septembre 2023 2022 2023 2022 Onces d’or vendues 14 090 13 644 37 830 38 295 (en dollars) Charges d’exploitation minière 10 679 996 9 615 185 30 239 337 25 974 168 Redevances minières 1 124 569 955 430 3 049 434 2 768 525 Coût comptant total 11 804 565 10 570 615 33 288 771 28 742 693 Dépenses en immobilisations de maintien 3 459 494 7 041 422 14 875 365 21 712 615 Coût de maintien tout inclus 15 264 059 17 612 037 48 164 136 50 455 308 Coût de maintien tout inclus (par once d'or vendue) 1 083 1 291 1 273 1 318

Calcul des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation (par action)

Pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2023, les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation sont équivalents à 10 169 150 $ et le nombre moyen pondéré de base d’actions en circulation est de 899 859 635, pour un montant par action de 0,011 $. Pour la même période en 2022, les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation étaient de 5 210 524 $ et le nombre moyen pondéré de base d’actions en circulation était de 601 203 403, pour un montant par action de 0,009 $.

Calcul du prix de vente moyen réalisé (par once d’or vendue)

Cette mesure est composée du revenu de ventes d’or divisé par le nombre d’onces d’or vendu.

À propos de Ressources Robex Inc.

Robex est une société de production et de développement aurifère qui exerce ses activités dans plusieurs territoires en Afrique de l’Ouest et qui dispose d’un potentiel d’exploration à court terme. La Société s’est engagée à exercer ses activités de manière sécuritaire, diversifiée et responsable dans les pays où elle exerce ses activités, dans le but de favoriser une croissance durable. La Société exploite la mine de Nampala au Mali depuis 2017 et poursuit son projet aurifère Kiniéro en Guinée.

