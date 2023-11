Evaxion stellt potenziell bahnbrechendes Konzept für AI-Immunology™-gestützen Präzisions-Krebsimpfstoff vor

Proof of Concept – Die AI-Immunology™-Plattform von Evaxion ist erfolgreich bei der Entwicklung von Präzisions-Krebsimpfstoffen für hämatologische Krebserkrankungen, die auf eine neue Klasse von Antigenen abzielen

Die AI-Immunology™-Plattform von Evaxion ist erfolgreich bei der Entwicklung von Präzisions-Krebsimpfstoffen für hämatologische Krebserkrankungen, die auf eine neue Klasse von Antigenen abzielen Breite Anwendbarkeit – Das Impfstoffkonzept birgt ein enormes Potenzial und bietet eine breite Anwendbarkeit und vielversprechende Vorteile für Patienten mit hämatologischen Malignomen

KOPENHAGEN, Dänemark, Nov. 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ: EVAX) („Evaxion“ oder das „Unternehmen“), ein im klinischen Stadium tätiges TechBio-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von AI-Immunology™-gestützten Impfstoffen spezialisiert hat, freut sich, auf der 65. Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) vom 9. Bis 12. Dezember 2023 in San Diego, Kalifornien, sein neuartiges Konzept für Präzisionsimpfstoffe vorzustellen.

Ausgewählt für eine mündliche Präsentation – Evaxion wurde aus über 5000 eingereichten Abstracts für eine mündliche Präsentation ausgewählt. In der Präsentation wird eine bahnbrechende Innovation vorgestellt, bei der die firmeneigene Plattform zur Entdeckung und Entwicklung von KI-Targets, AI-Immunology™, zum Einsatz kommt. Basierend auf einer neuartigen Quelle von Zielmolekülen, den endogenen Retroviren (ERVs), in Kombination mit einzigartigen datengestützten Erkenntnissen, hat Evaxion ein neuartiges Konzept für Präzisionsimpfstoffe gegen hämatologische Malignome und ausgewählte solide Krebsarten entwickelt.

Maßgeschneiderte Präzisionsimpfstoffe – Die Präzisionsimpfstoffe sind auf die spezifischen Tumorprofile und Immunsysteme der jeweiligen Patientengruppen zugeschnitten. Dies ist ein bedeutender Fortschritt bei der Behandlung komplexer Krebsarten, einschließlich hämatologischer Malignome. Die Forschungsergebnisse werden möglicherweise eine breitere Anwendung von Impfstoffen in der Krebstherapie ermöglichen als bisher angenommen.

Einzelheiten zur Veranstaltung:

Titel: „Endogenous Retroviral Elements Constitute a Promising Vaccine Antigen Source for Hematological Malignancies“ („Endogene retrovirale Elemente stellen eine vielversprechende Impfstoff-Antigen-Quelle für hämatologische Malignome dar“) Vortrag: 243 Sitzung: Emerging Tools, Techniques and Artificial Intelligence in Hematology: Emerging Technologies for Understanding Benign and Malignant Hematology (Neue Werkzeuge, Techniken und künstliche Intelligenz in der Hämatologie: Neue Technologien zum Verständnis gut- und bösartiger hämatologischer Erkrankungen) Sitzung: 803 Ort: Raum 30 – San Diego Convention Center Uhrzeit: Samstag, 9. Dezember, 14:30 Uhr PDT Präsentiert von: Anders Bundgård Sørensen, Project Director of Research and Discovery

Über ERVs

Endogene Retroviren (ERVs) sind Überreste alter Viren, die Teil des menschlichen Genoms geworden sind. Während sie in normalen Zellen aufgrund strenger epigenetischer Kontrollmechanismen ruhen, können Krebszellen diese Spuren exprimieren, was ERVs zu idealen Zielen für Krebsimpfstoffe macht.

Über EVAXION

Evaxion Biotech A/S ist ein zukunftsweisendes TechBio-Unternehmen, das sich auf seine firmeneigene KI-Plattform, AI-Immunology™, stützt. Die proprietären und skalierbaren KI-Vorhersagemodelle von Evaxion nutzen die Leistungsfähigkeit der künstlichen Intelligenz, um das menschliche Immunsystem zu entschlüsseln und neuartige Immuntherapien für Krebs, bakterielle Erkrankungen und Virusinfektionen zu entwickeln. Auf der Grundlage von AI-Immunology™ hat Evaxion eine Onkologie-Pipeline mit neuartigen personalisierten Impfstoffen im klinischen Stadium und eine präklinische Pipeline für Infektionskrankheiten mit bakteriellen und viralen Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischen Bedarf entwickelt. Evaxion hat sich zum Ziel gesetzt, das Leben von Patienten durch innovative und gezielte Behandlungsmöglichkeiten zu verbessern. Für weitere Informationen über Evaxion und seine bahnbrechende AI-Immunology™-Plattform und Impfstoffpipeline besuchen Sie bitte unsere Website .

