Conferize A/S indkalder til ekstraordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse Nr. 8/2023

København, 29. november 2023





Ekstraordinær generalforsamling i Conferize A/S





Som oplyst i selskabsmeddelelserne nr. 7/2023 har 7DREAMs ApS og Rothausen Development 2016 ApS solgt deres aktieposter til 7 investorer. På den baggrund er der et ønske om at ændre sammensætningen af bestyrelsen.

Selskabet indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 14. december 2023 kl 10:00 med henblik på at vælge nye medlemmer til bestyrelsen. Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse A.L. Drewsens vej 2, st., 2100 København Ø.

Vedlagt følger dagsorden og fuldstændige forslag:

Valg af bestyrelse Beslutning om valg af bestyrelsen Valg af medlemmer til bestyrelsen Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent

De nye investorer har meddelt, at tanken bag erhvervelsen af aktier i selskabet er at videreføre selskabets eksisterende aktiviteter. Tiden frem til den ekstraordinære generalforsamling vil blive brugt på at kortlægge de nærmere muligheder for dette, herunder mulighederne for at rejse den nødvendige kapital fremadrettet.

De konkrete resultater og tiltag som følge af kortlægningen vil blive præsenteret hurtigst muligt og senest umiddelbart forud for den ekstraordinære generalforsamling tirsdag d. 14. december 2023.

***

Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse.

Aktiekapitalen i Conferize A/S er nominelt DKK 19.595.685,5 og hvert aktiebeløb på nominelt DKK 0,10 giver én stemme på generalforsamlingen.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag til generalforsamlingen kan findes på invest.conferize.com fra 29. november 2023.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag, er i øvrigt d. 29. november 2023 sendt pr. e-mail til de navnenoterede aktionærer, der har registreret deres e-mailadresser hos Conferize A/S i overensstemmelse med punkt 5.4. i selskabets vedtægter.

Der gælder følgende vedtagelseskrav for forslagene, der skal være opfyldte for, at forslagene kan anses som vedtaget:

Forslagene under punkt 1a og 2 kan vedtages med simpelt flertal.

Forslaget under punkt 1b gennemføres som afstemning med relativt, simpelt flertal.

***

For at kunne deltage i generalforsamlingen og afgive sin stemme skal følgende procedurer følges:

Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen.

Registreringsdatoen er torsdag d. 7. december 2023.

En aktionærs aktiebesiddelse og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Adgang

For at kunne deltage på selskabets generalforsamling skal aktionærerne senest fredag d. 8. december 2023 kl. 23.59 have anmodet om adgang hos Conferize A/S.

Adgang kan bestilles ved at kontakte ir@conferize.com.

Fuldmagt

Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt, hvis aktionæren er forhindret i at deltage. Fuldmagter kan fremsendes via e-mail til ir@conferize.com. Underskrevne fuldmagter skal være modtaget senest fredag d. 8. december 2023 kl. 23.59.

Brevstemmer

Brevstemmer kan afgives skriftligt. Den udfyldte og underskrevne blanket skal fremsendes til Conferize på ir@conferize.com. Brevstemmer skal være modtaget senest onsdag d. 13. december 2023 kl. 12.00.

En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Spørgsmål

Aktionærer har mulighed for skriftligt at stille spørgsmål til dagsordenen og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmålene kan fremsendes pr. e-mail til ir@conferize.com. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.

***

Conferize A/S | Cvr. nr. 34472742 | conferize.com/investor/



Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310)

Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 3345 1000.





Investorkontakt

Nicolai Bille Krogh, CEO i Conferize A/S, +45 40 61 00 06, ir@conferize.com.

Vedhæftet fil