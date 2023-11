SII : Résultats du premier semestre de l’exercice 2023/2024

Paris, le 29 novembre 2023 – 18 heures

Résultats du premier semestre de l’exercice 2023/2024

Chiffre d’affaires : 538,4 M€ (croissance de 12,8%)

Résultat opérationnel : 48,5 M€ (marge opérationnelle de 9,00%)

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur, annonce ses résultats semestriels 2023/2024, qui seront arrêtés par le Directoire le 4 décembre 2023 et en cours d’audit.

Eric Matteucci, Président du Directoire, commente : « Le groupe SII clôture ce premier semestre de l’exercice 2023/2024 conformément au plan prévu. Le contraste existe entre un chiffre d’affaires qui atteint le haut de notre prévision et la marge opérationnelle qui atteint le bas de notre ambition. Toutefois cette performance s’inscrit dans un contexte de plus en plus complexe au fil des mois. Je salue donc le travail réalisé par nos équipes, en France et à l’International, qui nous permet, une fois encore, d’afficher de bons résultats. Nous abordons le second semestre avec vigilance et confiance. »

En M€

clos au 30 septembre S1

2022/2023 S1

2023/2024 Variation Chiffre d’affaires 477,28 538,36 + 12,8% Résultat opérationnel d’activité 45,32 49,82 + 9,9% Marge opérationnelle d’activité (% CA) 9,50% 9,25% - 0,25 pt. Résultat opérationnel 44,52 48,45 + 9,1% Marge opérationnelle (% CA) 9,33% 9,00% - 0,33 pt. Résultat net consolidé 34,85 41,08 + 17,9% Résultat net part du groupe 34,78 41,09 + 18,1% Effectif moyen 10 475 10 997 + 522 Effectif fin de période 10 741 10 984 + 243

Une croissance appréciable de l’activité sur ce premier semestre

Le groupe SII enregistre, au cours de ce premier semestre 2023/2024, un chiffre d’affaires de 538,4 M€, en croissance de 12,8%. La croissance d’activité est conforme aux objectifs annoncés. Dans un contexte difficile marqué par un calendrier offrant 3 jours ouvrés de moins, une conjoncture économique de ralentissement et un contexte géopolitique délicat, cette performance est à souligner.

En France, l’activité est en progression de 7,6% (dont 3,4% en organique) pour atteindre un chiffre d’affaires de 214,4 M€. La performance est portée principalement par le secteur de l’Aéronautique-Spatial-Défense qui reste le premier contributeur au chiffre d’affaires sur ce semestre. Le groupe a ajusté sa politique de recrutement pour s’adapter à la baisse de la demande. Au cours de ce premier semestre, 723 nouveaux collaborateurs ont rejoint les effectifs en France. En parallèle, le taux de turnover a retrouvé un niveau (21,3%) proche des taux historiques.

A l’International, la croissance connait un rythme plus soutenu à 16,5% (dont 13,8% en organique). Le chiffre d’affaires atteint sur le semestre 324,0 M€. La Pologne, plus gros contributeur au chiffre d’affaires, poursuit son développement avec une croissance de 16,8% (dont 12,5% à taux de change constant). L’Allemagne poursuit également le fort rebond entamé l’exercice passé avec une croissance entièrement organique de 35,2% sur la période. Les secteurs de l’aéronautique et de l’automobile alimentent l’essentiel de cette performance. D’autres pays comme la Roumanie, le Royaume-Uni, la République Tchèque, la Suède ou la Suisse participent pleinement à la croissance des activités internationales du groupe SII. L’Espagne (-14,2%) et la Belgique (-21,9%) affichent, avec l’arrêt de quelques activités non rentables, des décroissances significatives.

Au global, plusieurs secteurs alimentent principalement cette croissance dont l’Aéronautique-Spatial-Défense (+11.1%), l’Energie (+22,9%), l’Automobile (+34,9%) ou la santé (+23,7%).

Rentabilité maintenue

Les résultats du groupe SII ont été impactés principalement par 3 jours ouvrés en moins sur ce semestre par rapport à l’exercice précédent. D’autre part, le TACE (Taux d’Activité Congés Exclus) en France est en baisse de plus de 1% sur ce semestre. Enfin les investissements pour la structuration du Groupe se sont poursuivis au cours de ce semestre. Malgré tous ces éléments impactant défavorablement, le résultat opérationnel a été maintenu à un niveau satisfaisant à 9,00% pour l’ensemble du groupe SII.

La marge opérationnelle s’établit à 3,6% en France, impactée par trois jours ouvrés en moins sur le semestre, et la baisse du TACE. La marge opérationnelle internationale s’affiche à 12,6%, portée par le rebond de l’activité en Allemagne et les très bonnes performances de la Pologne et de plusieurs filiales, ce qui a permis de gommer les effets négatifs du calendrier

Après prise en compte du résultat financier, en nette progression compte tenu de la trésorerie du groupe, et des impôts, le résultat net s’établit à 41,1 M€, soit une marge nette de 7,6%.

Au 30 septembre, le bilan fait ressortir une trésorerie nette (hors IFRS 16) de 169,7 M€, contre 163,7 M€ à fin mars 2023. Les capitaux propres s’établissent à 282,0 M€ contre 266,5 M€ à fin mars 2023.

Perspectives

Comme prévu, le groupe SII a poursuivi son développement à un rythme élevé au cours du premier semestre de son exercice 2023/2024.

Toutefois, l’évolution du climat géopolitique et, surtout, économique à l’échelle mondiale, la projection sur un horizon de temps supérieur au trimestre est difficile. Conformément à l’annonce réalisée lors de la publication du chiffre d’affaires du premier semestre, le groupe SII confirme s’attendre à réaliser une croissance comprise entre 7 et 10% pour le troisième trimestre de cet exercice 2023/2024.

***

Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires du troisième trimestre de l’exercice 2023/2024, le mardi 13 février 2024 après bourse

-

Contacts :

SII - Eric Matteucci - : 01.42.84.82.22

-

Recevez tous les communiqués, en vous inscrivant sur notre site : www.sii-group.com

Compartiment B d’Euronext Paris

LEI : 96950044FWV7YEJCKR65

À propos de SII

Le groupe SII, fondé en 1979 par Bernard HUVÉ, ingénieur de formation, est une société dont l’activité est équilibrée autour de l’ingénierie et le conseil en technologies (ICT) et les services numériques (ESN).

Le groupe SII fait travailler plus de 16 000 personnes, dans une organisation offrant la réactivité et la souplesse d’un service de proximité dans 20 pays sur 4 continents au travers de 80 implantations bénéficiant de tous les moyens opérationnels. Le groupe SII recrute chaque année en moyenne plus de 4 000 consultants et ingénieurs qui œuvrent au quotidien pour développer et intégrer les nouvelles technologies dans les futurs produits et services et faire évoluer les systèmes d’information des clients.

Toujours soucieux d’apporter des solutions à valeur ajoutée et innovantes, le groupe SII intervient auprès de grands groupes internationaux dans des secteurs variés tels que l’Aéronautique, la Défense, le Spatial, la Banque, l’Assurance, les Télécommunications, l’Energie, le Retail, l’Automobile, le Transport et l’Industrie. Labellisé EcoVadis Platinum et Great Place to Work, le groupe SII se démarque par sa politique sociétale en faveur d’un monde numérique et durable et par une culture d’entreprise ancrée en faveur de la qualité de vie au travail et de l’inclusion.

Le groupe SII a enregistré un chiffre d’affaires de 1 022,5 M€ au titre de l’exercice 2022/2023, clos au 31 mars.

Attachment