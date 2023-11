Kia Canada établit un record de ventes annuelles historique avant même la fin de l’année

Record de vente absolu avec 79 199 unités vendues depuis le début de l’année, un résultat de loin supérieur au record de vente de 2021, avant même la fin de l’année.



Les véhicules les plus vendus en 2023 incluent le Seltos, le Sportage et la Forte

Les ventes de véhicules électriques ont presque triplé en comparaison avec 2022



TORONTO, 29 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec 79 199 véhicules livrés en 2023, Kia Canada a dépassé un record historique absolu de ses ventes. Avant même la clôture de l’année, ce total dépasse le précédent record de vente au Canada, montrant une augmentation des ventes du constructeur de 26.1 % par rapport à la même période de l’année dernière.

Les modèles les plus populaires continuent sur leur lancée, incluant le Kia Seltos avec 17,886 unités vendues à ce jour, le Sportage avec 14,653 ventes et la Forte avec 10,356 ventes, ce qui marque un record pour les trois modèles.

Les ventes des véhicules électriques de Kia Canada a atteint un jalon important et montrent une augmentation au cumul annuel de 193.1 % sur toute la gamme des véhicules électrifiés. Par exemple, depuis le début de l’année, 3,885 Niro EV et 2,678 EV6 ont été vendus, presque triplant les ventes de véhicules électriques en 2022.

Par le biais de sa stratégie « Plan S », Kia s’engage à accroître sa gamme de véhicules électrifiés et présentera cette année l’EV9, le premier VUS électrique à trois rangées proposé au marché de masse. Ce véhicule portera à trois le nombre des modèles entièrement électriques de la gamme de Kia qui inclura ainsi l’EV9, l’EV6 et le Niro EV.

« La marque Kia a beaucoup évolué et mûri au cours des dernières années, et cette année confirme que les clients le remarquent, » estime M. Elias El-Achhab, vice-président et chef de l’exploitation de Kia Canada. « Nos ventes de véhicules électrifiés nous permettront de terminer l’année 2023 en beauté et ouvrent la voie vers une nouvelle année à succès. »

Pour en savoir plus sur la gamme des véhicules électrifiés de Kia et pour découvrir les avantages des véhicules électriques dans votre vie de tous les jours, visitez la page des véhicules verts de Kia ici.

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc., fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie plus de 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits primés dynamiques, stylés et innovants, ainsi que des services pratiques et bien pensés par le biais d’un réseau de 198 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan « Du mouvement vient l’inspiration » symbolise l’engagement de Kia à créer un espace permettant d’inspirer ses clients et de donner vie à leurs idées. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

Pour toutes demandes médiatiques, veuillez contacter media@kia.ca.