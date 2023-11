第3回スマートシティEXPOドーハ、明日開幕へ

スペイン・バルセロナ発, Nov. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今週水曜日から木曜日にかけて、カタールの首都ドーハにあるアルビダ・パーク (Al Bidda Park) にて最新のスマートシティEXPOドーハ (Smart City Expo Doha、SCEドーハ) が開催される。同地域における最大規模のスマートシティイベントである同イベントをホストすることにより、ドーハが再び都市イノベーションの中心地となる。 3年目を迎える今回、SCEドーハは都市の未来を形成するイノベーションの醸成と革新的な技術の開発の促進を目的として、70名の講演者を地元および海外から招聘しており、参加国は80か国を超える予定だ。SCEドーハはアルビダ・パークで対面形式で開催されるが、 Tomorrow.city プラットフォームでのライブ配信も行われる。



SCEドーハは、カタール通信情報技術省 (Ministry of Communications and Information Technology、MCIT) が開催するスマートシティ世界博覧会会議 (Smart City Expo World Congress) とフィラ・バルセロナ・インターナショナル (Fira Barcelona International) が関与するイベントであり、11月29日から30日にかけてカタール国際園芸博覧会内 (International Horticulture Exhibition of Qatar) で開催される。

「データの世界、人と人の結びつき、生活の質の向上」をテーマに、SCEドーハは、最先端の技術が世界を変革する力に着目し、市民のためのよりスマートで持続可能かつ生活しやすい都市の構築におけるデータ、接続性、技術の基礎的な役割をアピールする。

この2日間のイベントでは、70名の講演者が、4つのテーマ (グリーン都市環境、デジタルガバナンス、認識都市、生活しやすい空間) の下、20個以上のセッションを行う。 オオレドー (Ooredoo)、キューエヌビー (QNB)、マエザ (Meeza)、ムシェイレブプロパティーズ (Mshreib Properties)、マロマティア (Malomatia)、ファーウェイ(Huawei)、デロイト (Deloitte)、グーグルクラウド (Google Cloud) など、約40のリーダー企業および組織も参加し、スマート開発を都市に取り入れる方法についての知識と革新的なアイデアについて説明、ディスカッション、アピール、情報交換を行い、より革新的、持続可能、かつインクルーシブな都市の未来のためのさまざまなプロジェクトや取り組み、そしてソリューションを提示する。

SCEドーハは、昨年11月に13回目の開催を迎えた、フィラ・デ・バルセロナが毎年開催しているスマートシティおよび都市ソリューションに関する世界最大規模の展示会であるスマートシティ世界博覧会会議の国際的戦略の一部である。 その一環で、アルゼンチン、ブラジル、コロンビア、米国、メキシコ、中国といった諸外国でも2023年にイベントが開催されている。

報道担当者向け問い合わせ先:

サルバドール・ビラルビナ (Salvador Bilurbina)

メール:sbilurbina@firabarcelona.com

電話:+34628162674

この発表に付属している写真は、https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/75f33445-f865-49ce-aebe-e5071dad07ef で入手可能。