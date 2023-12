SMISS a inauguré sa plateforme technologique de vaporisateurs électroniques TempSure™, le premier matériel de vapotage dans le monde possédant une communication en duplex intelligente

SHENZHEN, Chine, 30 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’une des plus importantes expositions de l’industrie mondiale du cannabis, le MJBizCon 2023 dédié au CBD et au THC, également connue sous le nom de « Cannabis Expo » a ouvert ses portes à Las Vegas comme prévu. Le 29 novembre, en heure locale, à l’occasion de l’événement, SMISS a officiellement lancé TempSure™, le premier matériel de vapotage dans le monde possédant une communication duplex intelligente. La plateforme utilise une technologie de pointe pour offrir aux utilisateurs la meilleure expérience de vaporisation intelligente. Comme son nom l’indique, TempSure™ implique un contrôle précis de la température de vaporisation, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience de vapotage parfaite.

TempSure™ a développé une puce MCU pour un contrôle intelligent et une solution technologique PID exclusive de compensation dynamique. En contrôlant avec précision l’état de chauffe du de la bobine (le « coil ») de vapotage CeramicMesh™ (conductivité de l’huile de cigarette électronique, température de l’huile et signalement de la vapeur), elle ajuste de manière dynamique la puissance optimale de l’énergie produite afin d’obtenir un contrôle précis de la chaleur de la température pour un vapotage de précision scientifique. Cela permet aux utilisateurs d’expérimenter le goût ultime de la vaporisation et d’offrir une sensation de vapeur parfaite.

La solution technologique TempSure™ offre huit expériences incroyables :

La première technologie de communication en duplex intelligente dans le monde, conçue pour le CBD, le THC, et d’autres cannabinoïdes. Elle offre la possibilité de choisir parmi un large panel de températures de chauffe et assure un contrôle de la température à 10 niveaux. Elle réduit la production de substances nocives comme les aldéhydes et constitue en ce sens le meilleur choix pour limiter l’impact d’environnemental et les risques sur la santé. CeramicMesh™, un coil chauffant, une efficacité de chauffe puissante et des performances stables. 25 W de production de vapeur instantanée, pour obtenir une relaxation en 0,005 s Algorithme de compensation dynamique PID, le TPM a augmenté de 67 %, sans compter que la saveur et la production de vapeur sont constantes. Technologie de protection anti-brûlures, aucune inquiétude concernant un goût de brûlé Point de puissance ajustable afin de déterminer la puissance nécessaire pour les différents types d’huile

La technologie de vaporisation TempSure™ possède trois avantages majeurs : Génération rapide de la vapeur, pas d’atténuation de la vapeur, protection anti-brûlures Simultanément, un contrôle précis de la température est également crucial pour réduire les ingrédients nocifs tels que les composés organiques de faible poids moléculaire. TempSure™ atteint cet objectif grâce à un contrôle de niveau scientifique et précis de la température de vaporisation, en réduisant de manière significative les émissions d’aldéhydes et de cétones nocifs par rapport à d’autres produits similaires. Cela fait de TempSure™ un choix plus sûr et plus sain pour tous les vapoteurs de cannabis.

À l’occasion de l’exposition, SMISS a également lancé la commercialisation de quatre produits utilisant la technologie de la plateforme TempSure, dont pink CLOUD POUCH, blue BOOST, green MELLOW et CRYSTAL CUBE. Chacun de ces produits possède un réservoir d’huile et un écran numérique affichant la consommation d’énergie en temps réel.

La solution technologique de vaporisation TempSure™ dispose de trois atouts qui lui permettent de se démarquer de la concurrence : la production instantanée et puissante de vapeur, un goût supérieur constant et une protection anti-brûlures et en cas de dommage au produit. Entrez dans une nouvelle ère de vapotage de cannabis avec TempSure™.

À propose de SMISS

SMISS Technology Co., Ltd est le premier fournisseur mondial de solutions de cigarettes électroniques et de services de fabrication d’équipements pour cigarettes électroniques. Parmi ces composants, citons notamment la technologie des atomiseurs coil, les systèmes électroniques d’administration de nicotine connus sous l’acronyme d’ENDs, les dispositifs de vapotage du CBD/THC, les appareils IMV et HNB, l’équipement de produits à base d’herbes sèches, la technologie permettent de produit du tabac chauffé, des e-liquides, etc.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/123d7720-4470-46a9-8d33-f7b48cb4bed3