Entente avec Google : un pas dans la bonne direction

MONTRÉAL, 29 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) salue l’entente avec Google annoncée mercredi par la ministre fédérale du Patrimoine, Pascale St-Onge.



La ministre a annoncé que son gouvernement avait conclu une entente avec Google dans la cadre de la loi C-18 qui doit entrer en vigueur le 19 décembre prochain. Google contribuera à hauteur de 100 millions de dollars par année à l’écosystème médiatique au Québec et au Canada. Cette somme sera indexée annuellement.

« Bien que cette entente ne soit pas parfaite, elle constitue une excellente nouvelle dans le contexte actuel, affirme Éric-Pierre Champagne, président de la FPJQ. Ces sommes vont contribuer à soutenir des médias d’ici qui souffrent de la domination presque totale des géants du web dans le marché publicitaire au Canada. Cela prouve aussi l’importance de se doter de lois face aux géants de web et de ne pas se laisser intimider en cours de route », ajoute-t-il.

La contribution de Google sera récurrente, ce qui permettra aux médias et aux journalistes de poursuivre leur travail indispensable dans un monde de plus en plus polarisé

Toute la pression est maintenant sur Meta, croit Éric-Pierre Champagne. « Meta a choisi de se soustraire à la loi C-18 en bloquant les nouvelles au Canada. À leurs yeux, en agissant ainsi, le problème est réglé. C’est comme si un conducteur désactivait son indicateur de vitesse pour pouvoir prétendre qu’il n’a pas à respecter les limites de vitesse sur nos routes. Avec cette entente avec Google, Meta a l’occasion faire la preuve qu’il peut lui aussi être un bon citoyen corporatif au Québec et au Canada. La balle est dans leur camp. »

La FPJQ a néanmoins des préoccupations quant au choix d’un négociateur unique pour l’ensemble des médias canadiens qui négociera avec Google. La fédération attendra la publication du règlement qui fixe les balises de l’entente avec Google avant de commenter plus en détail.

Éric-Pierre Champagne

Président FPJQ

echampagne@lapresse.ca