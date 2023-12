Communiqué de presse Paris, le 30 novembre 2023





S&P Global Ratings rehausse d’un cran la notation de Crédit Agricole Assurances, de ses filiales opérationnelles et de ses dettes subordonnées





Le 29 novembre 2023, l’agence de notation S&P Global Ratings annonce avoir rehaussé d’un cran la notation de solidité financière de Crédit Agricole Assurances, de ses filiales opérationnelles Predica et Pacifica, ainsi que de ses émissions de dettes subordonnées. Les perspectives de toutes les entités sont stables.





Ancienne

notation Nouvelle

notation Crédit Agricole Assurances A- A Entités opérationnelles Predica et Pacifica A A+ Dettes subordonnées BBB BBB+





Selon l’agence S&P Global Ratings : « la mise en œuvre des nouveaux critères du modèle de capital assurantiel a un impact positif sur la solidité financière du Groupe Crédit Agricole Assurances (CAA). Nous avons relevé nos notations de crédit d'émetteur à long terme et de solidité financière à « A+ » contre « A » pour les principales filiales opérationnelles de CAA, Predica et Pacifica. [...] La perspective stable reflète notre vision selon laquelle le groupe CAA devrait consolider au cours des deux prochaines années son statut de premier assureur vie en France, et poursuivre le renforcement de son activité IARD en France en maintenant un niveau de ratio combiné (sinistres et frais) bien inférieur à 100 %. Nous estimons par ailleurs que le capital restera à un niveau de confiance de 99,95% dans notre modèle. »





A propos de Crédit Agricole Assurances

Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, rassemble les filiales assurances du Crédit Agricole. Le Groupe propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 9 pays dans le monde, par des conseillers en gestion patrimoniale et des agents généraux. Les compagnies de Crédit Agricole Assurances s’adressent aux particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Crédit Agricole Assurances compte 5 700 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2022 s’élève à 35,3 milliards d’euros (normes IFRS).

www.ca-assurances.com

