MT Højgaard Holding A/S: Steffen Baungaard afløser Henrik Mielke som koncernchef for MT Højgaard Holding

Bestyrelsen i MT Højgaard Holding har med virkning fra i dag ansat Steffen Baungaard som ny adm. direktør og koncernchef. Han afløser Henrik Mielke, der vil være tilknyttet koncernen i en overgangsperiode og færdiggøre igangværende opgaver.

Steffen Baungaard er professionelt bestyrelsesmedlem med stærke strategiske kompetencer og dyb indsigt i byggebranchens værdikæde. Han har omtrent 25 års erfaring fra stillinger som adm. direktør for HusCompagniet og koncerndirektør i NCC Danmark samt bestyrelsesarbejde i adskillige nordiske bygge- og anlægsvirksomheder samt leverandører til branchen.

Siden 2021 har Steffen Baungaard været uafhængigt medlem af bestyrelsen i MT Højgaard Holding og har dermed indgående viden om koncernens strategiske muligheder og udfordringer. Som medlem af bestyrelsens internationale udvalg har han senest spillet en vigtig rolle i gennemførelsen af den strategiske proces for MT Højgaard International og beslutningen om at afvikle forretningsenheden for at fokusere på koncernens velindtjenende og voksende danske kerneforretning (selskabsmeddelelse nr. 14/2023).

”Vi er glade for, at Steffen har sagt ja til at stå i spidsen for koncernen. Med Steffen sikrer vi kontinuitet og får samtidig en koncernchef med en stærk kombination af strategisk overblik, dyb brancheindsigt og omfattende ledelseserfaring. Dermed kan vi accelerere den positive udvikling i den danske kerneforretning ved en konsekvent eksekvering af vores strategiske prioriteter,” siger bestyrelsesformand Carsten Dilling.

Henrik Mielke har siden 15. marts 2022 været adm. direktør for MT Højgaard Holding. Inden da var han i syv år adm. direktør for forretningsenheden Enemærke & Petersen.

”Henrik har været i koncernen i samlet 27 år og har blandt andet skabt fantastiske resultater i Enemærke & Petersen. Henrik er en rigtig god forretningsmand, der har udfyldt en række nøglepositioner i koncernen. Han har som koncernchef stået for en vigtig fokusering af koncernen samt været en drivkraft i den videre udbredelse af strategiske byggepartnerskaber og nye samarbejdsformer, som er et fokusområde for os og sætter en ny standard i byggebranchen. I den kommende tid vil Henrik blandt andet bidrage til den planmæssige gennemførelse af salget af Scandi Byg inden nytår. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne takke Henrik for den store indsats gennem årtier,” siger bestyrelsesformand Carsten Dilling.

I forbindelse med sin tiltræden som adm. direktør og koncernchef udtræder Steffen Baungaard dags dato af MT Højgaard Holdings bestyrelse, ligesom han vil udtræde af andre bestyrelser i bygge- og anlægsindustrien.

Steffen Baungaard vil udgøre direktionen i MT Højgaard Holding med CFO Rasmus Untidt.

Yderligere oplysninger:

Henvendelse til bestyrelsesformand Carsten Dilling og tiltrædende koncernchef Steffen Baungaard på telefon +45 22 70 93 00.





Om Steffen Martin Baungaard (født i 1967, bopæl på Frederiksberg)

Professionelt bestyrelsesmedlem Formand: DEKO P/S, DinByggerådgiver.dk ApS, EBK Huse A/S, Frederikshøj Ejendomme A/S (ejer via holdingselskab), M. B. Packaging A/S, Taasinge Elementer A/S Næstformand: Arkil Holding A/S Medlem: Carl Ras A/S, Dansk Celleglas ApS, Dansk Installations Teknik A/S, Durapor A/S, MT Højgaard Holding A/S, Nordic Waterproofing AB (medlem af vederlagsudvalget)





Tidligere ansættelser bl.a.: Adm. direktør for HusCompagniet i 2008-2019 og koncerndirektør for NCC Danmark i 1998-2008





Uddannelse: Civiløkonom (HD-A), bygningskonstruktør, ledelseskurser IMD/Harvard

