Årsrapport 2022/23

Stærkt resultat for RTX i 2022/23

Efterspørgslen steg betydeligt i 2022/23, og resulterede for andet år i træk i en rekordhøj omsætning. Normaliseringen af de seneste års udfordringer i form af komponentmangel og begrænsninger i forsyningskæderne har bidraget til det stærke resultat. Med fortsat fokus på udviklingen af vores nøglekunder og løsninger, forventer RTX at fortsætte væksten i de kommende år. Vi forventer dog en midlertidig tilbagegang i 2023/24 forårsaget af makroøkonomiske usikkerheder og høje lagre hos vores større kunder.

Hovedpunkter for 2022/23

RTX ser med tilfredshed på resultatet for 2022/23. Omsætningen steg med 18%, og beløb sig til et rekordhøjt niveau på DKK 783 mio. på baggrund af en stærk efterspørgsel efter RTX’s produkter. Ligeledes blev indtjeningen forbedret, og EBITDA steg med 26% til DKK 108 mio. og EBIT steg med 49% til DKK 68 mio., forårsaget af omsætningsvæksten. Både omsætning og indtjening oversteg forventningerne til året.

Omsætningen beløb sig til DKK 783 mio., en stigning på 45% i forhold til sidste år.

EBITDA beløb sig til DKK 108 mio., en stigning på 26% i forhold til sidste år.

EBIT beløb sig til DKK 68 mio., en stigning på 49% i forhold til sidste år.

EPS blev DKK 5,7 pr. aktie, en forbedring fra 4,2 DKK pr. aktie.

Administrerende direktør Peter Røpke kommenterer årsrapporten:

“Jeg er tilfreds med, at RTX har præsteret endnu et år (2022/23) med vækst og rekordhøj omsætning. På den korte bane er der udfordringer forårsaget af høje lagre hos vores største kunder som følge af de seneste års problemer i den globale elektronikindustri. Vores nøglekunder giver stadig udtryk for et stærkt tilhørsforhold til RTX og vores ydelser. Derfor er jeg også overbevist om, at RTX har mulighed for yderligere vækst efter 2023/24. Vores forretningsmodel og strategi om at generere tilbagevendende omsætning fra partnerskaber med vores kunder, som er globalt førende indenfor deres respektive industrier, danner et stærkt grundlag for realiseringen af vores ambitioner for de kommende år.”

Stærk efterspørgsel og bedre forsyningskæder

RTX oplevede stor efterspørgsel efter vores produkter og tjenester i 2022/23. Begrænsningerne i de globale forsyninger normaliserede sig i løbet af året, og vi oplevede kortere leveringstider af komponenter i slutningen af året sammenlignet med de foregående år. Denne forbedring i kombination med den stærke efterspørgsel var grundlaget for, at RTX oversteg de oprindelige omsætningsforventninger for året.

I ProAudio var efterspørgslen høj efter vores produkter, hvilket resulterede i et godt resultat i segmentet. RTX tilbyder ikke længere timebaserede udviklingsydelser i dette segment som beskrevet i strategien for nogle år siden. Enterprise-segmentet voksede også, og væksten kom fra RTX’s store rammeaftalekunder – både eksisterende samt nye kunder.

Efterspørgslen og omsætningen i Healthcare steg også i 2022/23, hvor vi sammen med vores kunde er i en overgang fra gamle produkter til en ny produktgeneration. De normaliserede forsyningskæder har ført til høje lagre af produkter hos vores kunder. Dette forhold i kombination med den makroøkonomiske situation har ført til en høj grad af usikkerhed, når det kommer til den kortsigtede efterspørgsel efter produkter fra vores kunder.

På den baggrund forventer vi, at omsætningen i 2023/24 vil være back-loaded i regnskabsåret, og at efterspørgslen ikke vil være på samme niveau som i 2022/23.

Vækststrategi

Vi er tilfredse med væksten i både omsætning og indtjening i 2022/23. Bruttomarginen har stabiliseret sig i takt med, at det globale marked for elektronik-komponenter er forbedret i løbet af året både med hensyn til leveringstider og delvist komponentpriserne. I anden del af året har det ikke været nødvendigt at købe dyre komponenter på spotmarkedet, som det var tilfældet året før.

Et vigtigt fokusområde for RTX i de kommende år bliver fortsat at sikre de rigtige komponentomkostninger i takt med, at balancen mellem udbud og efterspørgsel på komponentmarkederne bliver mere normal.

De seneste års ustabilitet i de globale forsyningskæder af elektronik-komponenter, hvor leveringstiderne hurtigt ændrede sig først op til 18 måneder og derefter tilbage til et normalt niveau på 3 måneder, har nu ført til en situation, hvor lagrene af produkter hos vores større kunder er høje. Vi forventer, som før nævnt, at ordretilgangen fra disse kunder vil være begrænset i de kommende måneder indtil lagerniveauet hos vores kunder er normaliseret.

RTX forventer dog, baseret på dialog med vores kunder og antallet af nye produktinitiativer, at denne situation vil være midlertidig, og vi tror stadig på vores langsigtede målsætninger.

Forventninger til 2023/24 og frem

I 2023/24 forventer vi, at omsætningen vil være påvirket af høje lagre hos vores kunder, samt at der er makroøkonomiske og geopolitiske usikkerheder. De seneste års ustabilitet i de globale forsyningskæder af elektronikkomponenter førte til betydelige udsving i leveringstiderne, der i starten strakte sig op til 18 måneder og derefter vendte tilbage til et mere normaliseret niveau på 3 måneder. Disse udsving resulterede i lageropbygning hos vores større kunder. Vi forventer, at ordreindgangen vil være moderat i de kommende måneder, indtil vores kunders lagerniveauer stabiliseres.

Derfor forventer vi, at hovedparten af omsætningen ligger sidst i regnskabsåret 2023/24, og at efterspørgslen ikke vil nå op på samme niveau som i 2022/23. Baseret på ovenstående er forventningerne i 2023/24 en omsætning på DKK 580-630 mio., EBITDA på DKK 45-60 mio. og EBIT på DKK 5-20 mio.

Baseret på dialog med vores kunder om deres mellem- og langsigtede efterspørgsel, sammen med vores igangværende produktinitiativer, forventer RTX, at den forventede lavere efterspørgsel i 2023/24, er en midlertidig tilpasning i forsyningskæderne, indtil de høje lagre hos vores kunder har normaliseret sig.

RTX A/S

PETER THOSTRUP PETER RØPKE

Formand for bestyrelsen Administrerende direktør

