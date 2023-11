QPR Software Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano ja ehdotukset vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle

QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.11.2023 klo 14















QPR Software Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta (”Nimitystoimikunta”) on QPR Softwaren osakkeenomistajien toimielin, jonka tehtävänä on valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset koskien hallituksen jäsenten valintaa sekä palkitsemista, ja hallituksen valiokuntien palkitsemista. Nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, jotka edustavat QPR Softwaren kolmea suurinta osakkeenomistajaa, joiden osuus QPR Softwaren kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden 30. elokuuta.

Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Roger Kempe edustaen Oy Finncorp Ab:tä, ja jäseninä toimii Erkki Myllärniemi edustaen UMO Capital Oy:tä ja Eero Leskinen edustaen Vesa-Pekka Leskistä.

Nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 15.5.2024. Ehdotukset sisällytetään myös yhtiökokouskutsuun, joka julkistetaan erikseen myöhemmin.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4).

Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Pertti Ervi, Antti Koskela ja Jukka Tapaninen. Hallituksen nykyinen jäsen Matti Heikkonen on ilmoittanut Nimitystoimikunnalle, että hän ei enää ole käytettävissä uudelleen valintaa varten. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Linda von Schantz valitaan QPR Softwaren hallitukseen uutena jäsenenä. Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Edelleen Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Pertti Ervi.

Uuden hallituksen jäsenehdokkaan Linda von Schantzin ansioluettelo on tämän tiedotteen liitteenä. Tietoa uudelleen hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden kokemuksesta ja aiemmista tehtävistä on saatavilla QPR:n verkkosivuilla osoitteessa: https://www.qpr.com/fi/yritys/hallitus



Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan. Ehdotuksen mukaan palkkioina maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 45 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 25 000 euroa vuodessa. Edellä mainituista hallituspalkkioista noin 40 % maksetaan osakkeina ja 60 % käteisenä. Osakkeet luovutetaan mahdollisimman pian valinnan tehneen yhtiökokouksen jälkeen ja sisäpiirimääräysten sen salliessa. Edelleen nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenille korvattavaksi matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.









Lisätietoja:

Roger Kempe

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja

Puh. +358400404071









