Savaria annonce deux changements clés à la direction

LAVAL, Québec, 30 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Savaria (« Savaria ») (TSX : SIS) un chef de file mondial de l’industrie de l’accessibilité, annonce la nomination de Sébastien Bourassa au poste de président et chef de la direction, tandis que Marcel Bourassa deviendra président exécutif du conseil d’administration. Les deux changements entreront en vigueur le 1er janvier 2024.



« J'ai acheté Savaria il y a 34 ans et je suis très fier de ce que nous avons accompli ensemble en tant qu'entreprise. D’une petite entreprise québécoise à un chef de file mondial de notre industrie, ce fut un fantastique parcours. Les gens qui m'ont rencontré savent que Savaria est ma passion. Dans mon nouveau rôle, je me concentrerai sur notre stratégie d’acquisition et les initiatives Savaria One qui contribueront à nos plans de croissance, tout en servant de mentor à la prochaine génération de dirigeants de Savaria », a déclaré Marcel Bourassa.

« Sébastien Bourassa a véritablement grandi dans le monde des affaires en apprenant les opérations techniques, les fonctions de vente et la stratégie globale d'affaires. Il a fait ses preuves en tant que pionnier d'expansion d’usines clés, notamment Savaria Huizhou (Chine) en 2007, et, plus récemment, il a dirigé la planification et l'ouverture de Savaria Mexique en 2022. Sébastien Bourassa est actuellement chef de l'exploitation de Savaria et avant cela, il occupait le poste de vice-président, opérations et intégration.

« Je suis enthousiaste pour l'avenir et également honoré par cette opportunité de diriger Savaria aux côtés de notre équipe de direction. Cela a été toute ma vie et j'aime toujours aller sur le terrain pour rencontrer des clients et participer à des installations à travers le monde. Cela me donne de l'énergie pour trouver des façons pour nous de grandir, de nous améliorer et de prendre plaisir à faire un travail important qui aide les gens à améliorer leur mobilité », a conclu Sébastien Bourassa.

M. Marcel Bourassa est actuellement président, chef de la direction et président du conseil d’administration de Savaria. Il occupe ces postes depuis 2002, lorsque Savaria a été inscrite à la Bourse de Toronto (TSX).

À propos de Savaria Corporation

Savaria Corporation (savaria.com) est un chef de file mondial de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées et des ascenseurs résidentiels et commerciaux. Elle fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée, ainsi qu’une vaste gamme d’équipements médicaux et solutions pour le déplacement sécuritaire de personnes, incluant des lève-personnes et des toiles. Savaria fait aussi la conversion et l’adaptation de véhicules, à des fins personnelles et commerciales. Elle exploite un réseau de vente aux distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, en Europe (Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Italie, Allemagne, Pologne et République tchèque), en Australie et en Chine. Savaria emploie approximativement 2 250 personnes mondialement et ses usines sont situées à travers le Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Europe et en Chine.

