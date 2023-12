El Tec de Monterrey anuncia conferencistas magistrales para el IFE Conference 2024

El IFE Conference, antes conocido como el Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE), presenta las conferencias y paneles magistrales que atenderán a la 10ª edición del congreso.

El IFE Conference es un espacio que permitirá a los asistentes conocer y discutir las tendencias y prácticas que están revolucionando el mundo de la educación.

MONTERREY, Nuevo León, Nov. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Para la décima edición del IFE Conference, que se realizará del 23 al 25 de enero en el campus Monterrey, diferentes expertas y expertos abordarán los desafíos educativos y compartirán sus reflexiones y propuestas para el futuro de la educación. Además, será un espacio para conectar, colaborar y avanzar en la consolidación de mejores prácticas educativas y de innovación.

Esta edición presenta como tema central “La educación en la era de la Inteligencia Artificial”, y contará con líderes de pensamiento, educadores, investigadores, tomadores de decisiones y emprendedores que quieren hacer frente a los desafíos educativos. Entre los conferencistas magistrales se encuentran:

Michelle Marks, Chancellor University of Colorado Denver. Sus temas principales incluyen: equidad, innovación, accesibilidad y enseñanza superior

Scott Pulsipher, President of Western Governor University. Sus temas de investigación incluyen: innovación, futuro del trabajo, política educativa, enseñanza superior, desarrollo del talento y educación basada en competencias.

Yang Bin, Vice President and Provost de Tsinghua University. Experto en liderazgo organizativo, ética, estrategia no mercantil y gestión de la enseñanza superior.

Bharat N. Anand, Vice Provost for Advances in Learning Harvard University. Autor del libro "The Content Trap": donde examina una serie de empresas de todo el mundo haciendo un análisis de la gestión del talento y el futuro de la educación.

Jo Angouri, Academic Director Education and Internationalization University of Warwick. Sus intereses incluyen la interacción en el lugar de trabajo (empresa/salud); multilingüismo, diversidad y migración y lengua y política.

Simon Bates, Vice-Provost and Associate Vice-President for Teaching and Learning The University of British Columbia. Responsable de la enseñanza, el aprendizaje y el apoyo tecnológico al profesorado y formación en educación continua.

Adam Freed, Managing Partner GSC Ventures. Socio director en GSV Ventures, la cual se centra exclusivamente en empresas de educación y capacitación.

María José González Solaz, Directora de Microcredenciales, Rectorado Universidad CEU Cardenal Herrera. Responsable de Micro Credenciales-Badges digitales, innovador proyecto que transformó el modelo de certificación digital de competencias.

Expertos en Inteligencia Artificial con quiénes se tendrán discusiones interdisciplinarias sobre el papel que ésta juega en el futuro de la educación y se presentarán estrategias y experiencias para una integración efectiva de la inteligencia artificial en las prácticas educativas:

Rose Luckin, Professor of Learner Centred Design, UCL Knowledge Lab University College London

Ryan S. Baker, Professor Learning, Teaching, and Literacies Division, University of Pennsylvania

Dragan Gašević, Professor of Learning Analytics in the Faculty of Information Technology Monash University

George Siemens, Chief Scientist Southern New Hampshire University (SNHU)

Expertos en el Aprendizaje Ciber-Físico con quienes se buscará promover la colaboración internacional compartiendo prácticas en: modelos educativos, inteligencia artificial, análisis de aprendizaje, aplicaciones y ética.

Chong Tow Chong, President Singapore University of Technology and Design

Tomi Kauppinen, Head of Aalto Onlune Learning Aalto University

Sean McMinn, Director of Center for Education Innovation Hong Kong University of Science and Technology



Expertos en Política Educativa compartirán experiencias, casos de éxito y recomendaciones para la implementación de políticas en temas de inteligencia artificial, habilidades futuras para la economía digital y sostenible y la creación de sistemas educativos y espacios de aprendizaje adaptables.

Raúl Valdés, Chief Programme Coordinator, UNESCO Institute for Lifelong Learning

Gina Parody, Ex-Ministra de Educación, Gobierno de Colombia

Otto Granados, Presidente del Consejo Asesor, OEI para la Educación

Courtney Brown, Vice President of Strategy and Impact, Lumina Foundation

Carlos Moreno, Decano de la Universidad Virtual, Universidad de Guadalajara



Durante los tres días, se llevarán a cabo alrededor de 350 actividades diseñadas para explorar los desafíos y oportunidades educativas. Para obtener más información sobre el IFE Conference, da clic aquí: IFE Conference

