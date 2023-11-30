King Faisal 專科醫院暨研究中心表彰員工二十年來的衷心奉獻

沙特阿拉伯利雅得, Dec. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal 專科醫院暨研究中心對其多樣化的員工隊伍頗感自豪，每位成員為患者護理的崇高使命做出了二十年的貢獻，對他們的卓越奉獻表示充分認可。行政總裁 Majid Al-Fayad 博士閣下在分別於 11 月 20 日和 22 日在吉達和利雅得舉行的第 44 屆先鋒表彰儀式上親自向這些開拓者表示敬意。



為了表達對醫療保健堅定不移承諾的讚賞，該醫院紀念了致力於改善整體患者體驗的重要時刻。這些努力的結晶累積了豐富的經驗和技能，為 King Faisal 專科醫院暨研究中心如今擁有的崇高地位奠定了基礎。

這項成功的核心是對員工發展的堅定承諾和培養強大的組織文化。該醫院特別重視其人力資本，承認他們在實現其全球卓越地位方面發揮關鍵作用。透過實施旨在改善工作環境和員工生產力的品質計劃和服務，這種承諾得以體現。

這些措施的成功在一項內部調查中得到體現，78％的參與者推薦工作環境，81％的參與者對醫院提供的服務表示滿意。幾年前， King Faisal 專科醫院暨研究中心成立了員工社交俱樂部，進一步體現了對員工的關愛。此措施營造了一個積極的工作環境，促進社交互動、個人成長和社區參與，確保個人感到受到重視、相互聯繫和支持。

為了彰顯醫院對個人和職業持續發展的承諾，KFSH&RC 定期舉辦工作坊、研討會和對話會，內容涵蓋領導力、時間管理、壓力管理、財務福祉和職業發展等各種主題。這些教育機會旨在促進組織內員工的潛在成長。

透過這些舉措，King Faisal 專科醫院暨研究中心希望創造一個有吸引力的工作環境，吸引全球頂尖醫療保健專業人員。這項承諾與其策略目標一致，支持其近 50 年的發展歷程，即透過研究和創新成為提供專業醫療保健的全球領導者。

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