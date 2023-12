Egresados del Tec de Monterrey han generado 3.2 millones de empleos a nivel global en 80 años de historia

La comunidad EXATEC ha incidido de manera decisiva en la generación de valor económico y social, no sólo en México sino en distintos países en el mundo.



El Tec de Monterrey comparte resultados del estudio de incidencia de sus egresados, realizado por la firma Quacquarelli Symonds.

MONTERREY, Nuevo León, Nov. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- En sus primeros 80 años de historia, la comunidad de egresados y egresadas del Tecnológico de Monterrey ha incidido de manera decisiva en la generación de valor económico y social, tanto en México como a nivel global, creando por lo menos 3.2 millones de empleos en el mundo y la fundación de 220 mil compañías.

Así lo indican datos del Estudio de Impacto económico y social global de las y los egresados del Tecnológico de Monterrey, elaborado por la firma inglesa de rankings Quacquarelli Symonds (QS), en colaboración con la Institución y con la participación de más de 25 mil ex alumnos del Tec de Monterrey (EXATEC), para medir e identificar el valor que ha aportado esta comunidad.

En el marco de su 80 aniversario, el Tecnológico de Monterrey se dio a la tarea de revisitar sus orígenes, el trayecto andado y el futuro de una institución que nació de la convicción de que “la educación lo puede todo”. Parte de este esfuerzo implicó analizar el impacto de sus EXATEC, como representantes de los valores que dan forma y origen a la institución.

Los resultados reflejan que, en sus primeros ochenta años de historia, las y los egresados han sido determinantes en la generación de valor económico y social, pues han:

Creado 3.2 millones de empleos a nivel global

a nivel global Fundado 220 mil compañías

Contribuido con 1.3 millones de horas de voluntariado al mes

de voluntariado al mes Creado 460 mil empleos en organizaciones sin fines de lucro

en organizaciones sin fines de lucro Fundado 32 mil organizaciones sin fines de lucro



Los resultados del estudio demuestran que la institución ha podido incidir en sus estudiantes en la adopción y fortalecimiento de valores como la innovación, la generación de soluciones para y por la sociedad, y la generosidad, valores que hoy definen y enorgullecen a la comunidad Tec. Al mismo tiempo, es una directriz para guiar las prioridades de la siguiente década: impulsar con mayor ahínco la innovación académica y docente, ampliar y estrechar la colaboración con instituciones y organizaciones aliadas, y fortalecer la tarea cotidiana de generar conocimiento de frontera.

Para conocer más sobre los resultados arrojados y algunos testimonios de EXATEC destacados, el estudio completo puede descargarse en el sitio oficial: https://egresados.exatec.tec.mx/estudioqs80.

La comunidad EXATEC está conformada por los más de 350 mil egresados de preparatoria, profesional y posgrado del Tecnológico de Monterrey. Esta red está en constante relacionamiento con su alma mater al reflejar los valores de la Institución y promover iniciativas de liderazgo, compromiso social, innovación y emprendimiento que generen valor en sus comunidades.

Visita Newsroom, la sala de prensa del Tec de Monterrey

Síguenos en:

Contactos de prensa:

Tecnológico de Monterrey

Pamela Granados

pamela.granados@tec.mx

Cel.: 81 1080 8256

Miranda Partners

Ana Sofia Fraser

sofia.fraser@miranda-partners.com

Acerca del Tecnológico de Monterrey

El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es un sistema universitario multicampus privado y sin fines de lucro. Desde su fundación en 1943, se ha destacado por su excelencia académica, innovación educativa, emprendimiento, visión global, orientación a la acción y vinculación con la industria y empleadores. Tiene presencia en 33 municipios de 20 estados de México; una matrícula de 62 mil estudiantes de nivel profesional y posgrado, y casi 7 mil profesores; además de más de 27 mil alumnos de preparatoria y 2 mil 500 profesores en ese nivel. La institución está acreditada por la Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC) desde 1950. De acuerdo con el QS World University Rankings (2024), se encuentra en la posición 184, ubicándose en el lugar 29 entre las universidades privadas del mundo. En el Times Higher Education (THE) Latin America University Rankings (2023), se sitúa como la 4 en América Latina y 1 de México, y en el THE Global University Employability Ranking como #78 del mundo y #1 de México; siendo además la #6 en el Top Schools for Entrepreneurship Ranking (2023) de Princeton Review y Entrepreneur de EUA, en programas de emprendimiento en nivel licenciatura. Pertenece a redes de prestigio internacional como la Asociación de Universidades de la Cuenca del Pacífico (APRU), Universitas 21 (U21) y The Worldwide Universities Network (WUN), entre otras.