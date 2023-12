Réduction de capital par annulation d’actions auto-détenues

AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce avoir procédé, ce jour, à une réduction de capital par voie d’annulation d’actions auto-détenues acquises dans le cadre d’un programme de rachat d’actions.

Le Conseil d’administration, réuni le 15 novembre 2023, agissant sur autorisation de l’Assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2023 aux termes de la dix-huitième résolution, a décidé de réduire le capital social d’AUREA, par voie d’annulation de 721 709 actions auto-détenues représentant environ 7,1% du nombre total de titres.

Le capital social de la société s’élève désormais à 11 264 260,80 euros, divisé en 9 386 884 actions d’une valeur nominale de 1,20 euro chacune.

Les informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions seront en conséquence mises à jour et disponibles sur le site internet de la société à la rubrique « Déclaration mensuelle du nombre total de droits de vote et d’actions » (https://www.aurea-france.com/fr/communiques-financiers/nombre-d-actions-et-droits-de-vote.html).

À propos d’AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tout type afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. Leader français de la fabrication d’alliages d’aluminium, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com.

