Cnova N.V. Evolution au sein du Conseil d'Administration

Evolution au sein du Conseil d'Administration

AMSTERDAM – 30 Novembre 2023, 20h00 CEST Cnova N.V. (Euronext Paris : CNV ; ISIN : NL0010949392) (« Cnova » ou « la société ») annonce aujourd’hui la modification de son Conseil d’Administration.

Suite à la finalisation de la transaction de l’acquisition par Casino-Guichard-Perrachon S.A à GPA (Companhia Brasileira de Distribuição) de CBD Luxembourg Holding, amenant la participation de Casino dans Cnova à 98,8%, directement ou à travers des filiales détenues à 100%, Messieurs Eleazar de Carvalho, vice-président et administrateur non-exécutif de la société, Guillaume Michaloux, administrateur non-exécutif de la société et Christophe Hidalgo, administrateur non-exécutif de la société, ont démissionné de leurs fonctions de directeurs à compter de la date du présent communiqué.

Le Conseil d'Administration de la société et la direction de l'entreprise expriment leur plus grande gratitude à Messieurs De Carvalho, Michaloux et Hidalgo pour leur implication et leur précieuse contribution à la société.

A propos de Cnova N.V.

Cnova N.V., leader français du e-commerce, sert 7,8 millions de clients actifs via son site à la pointe de l’innovation, Cdiscount. Cnova N.V. propose à ses clients B2C une offre de produits à des prix très attractifs, des options de livraison rapides et commodes, des solutions de paiement pratiques et innovantes ainsi que des services de voyage, divertissement et énergie domestique. Cnova N.V. sert aussi des clients B2B à l’international à travers Octopia (solution Marketplace-as-a-Service), Cdiscount Advertising (services d’Advertising pour vendeurs et marques) et C-Logistics (solution e-commerce logistique de bout en bout). Cnova N.V. fait partie du groupe Casino, groupe de distribution mondial. Les communiqués de Cnova N.V. sont disponibles à l’adresse www.cnova.com. Les informations disponibles ou accessibles depuis les sites mentionnés ci-dessus ne font pas partie de ce communiqué de presse.

Le présent communiqué de presse contient des informations réglementées (gereglementeerde informatie) au sens de la loi de supervision néerlandaise sur les marchés financiers (Wet op het financieel toezicht) qui doivent être rendues publiques conformément aux législations néerlandaise et française. Ce communiqué de presse est émis uniquement à des fins d'information.

Cnova Relations Investisseurs :

investor@cnovagroup.com

Tél : +33 6 79 74 30 94







Contact presse :

directiondelacommunication@cdiscount.com

Tél : +33 6 18 33 17 86

cdiscount@vae-solis.com

Tél : +33 6 17 76 79 71

