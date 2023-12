Le groupe Derichebourg annonce que ses activités informatiques et celles de Derichebourg Multiservices, en France et à l’international, reprennent progressivement à la suite de la cyberattaque dont nous avons été l’objet le 10 novembre dernier.



Nous remercions l’ensemble de nos collaborateurs et nos parties prenantes pour leur engagement et leur soutien.



