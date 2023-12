Cloudbeds refuerza su compromiso con la industria hotelera de México mediante nuevas sociedades e innovación de producto

SAN DIEGO, Nov. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cloudbeds, la plataforma de gestión hotelera que impulsa más reservas y huéspedes más felices en empresas de alojamiento de todo el mundo, ha anunciado hace poco una serie de nuevas asociaciones y productos dirigidos a promover la innovación en la industria hotelera de México.



Estos nuevos productos, como mensajería con huéspedes y procesamiento de pago, y las asociaciones con algunas de las empresas de tecnología más destacadas que sirven al mercado de México, han permitido a Cloudbeds ofrecer al mercado hotelero de la region el soporte localizado para realizar operaciones aún más ágiles. Cloudbeds ha adoptado un enfoque holístico para impulsar la innovación en el mercado local Mexicano mediante soluciones que apoyan el cumplimiento fiscal, las integraciones gubernamentales, los puntos de venta, el revenue management, la experiencia de los huéspedes, los pagos y mucho más.

«El mercado hotelero de México es un sector dinámico y vibrante que requiere de las mejores soluciones locales para superar las carencias de la industria», asegura Mario Molina, Director de desarrollo para el mercado de México. «Este año, hemos duplicado nuestras iniciativas en la Región y estamos orgullosos de las soluciones que ofrecemos a este mercado.»

Además de lanzar nuevos productos en su plataforma, Cloudbeds ha expandido sus capacidades en la industria hotelera de México mediante asociaciones con líderes de la industria local. Algunas de las integraciones más importantes para este mercado incluyen empresas como: SoftRestaurant, uno de los mayores software de puntos de venta para restaurantes en México y América Latina; TurboSuite, un sistema de revenue management con tecnología de punta para alquileres de temporada; y Solución Factible, un PAC (o Proveedor Autorizado de Certificación) que ofrece un software localizado de facturación electrónica para crear, enviar y certificar Comprobantes Fiscales Digitales por Internet en tiempo real. Gracias a cada una de estas asociaciones, Cloudbeds refuerza su misión de ser una solución única para todo lo que necesitan los hoteleros en sus operaciones diarias.

Acerca de Cloudbeds

Cloudbeds es la plataforma que impulsa la hotelería al permitir que decenas de miles de empresas de alojamiento en más de 150 países crezcan y prosperen. La premiada plataforma hotelera de Cloudbeds reúne soluciones de tecnología para aumentar los ingresos, optimizar operaciones y sorprender a los huéspedes en un sistema unificado y mejorado con un mercado seleccionado de integraciones de terceros. Fundado en 2012, Cloudbeds obtuvo los premios PMS No. 1, Sistema de gestión hotelera No. 1 y Software de mensajería con huéspedes No. 1 de Hotel Tech Report en 2023, y fue reconocido como un actor clave en el Informe IDC Marketscape 2022.

