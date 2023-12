Rogers fait l’acquisition de spectre 5G de 3 800 MHz à l’échelle du Canada

TORONTO, 30 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui qu’elle a de nouveau fait l'acquisition de spectre 5G à l’échelle du pays. Il s'agit de licences pour la bande de 3 800 MHz obtenues lors de la troisième mise aux enchères de spectre 5G. Rogers pourra ainsi offrir à la population canadienne une couverture, une vitesse et une capacité encore plus accrues sur le réseau 5G le plus étendu et le plus fiable au pays.

« À titre de seul opérateur d'un réseau national au pays, nous avions établi un plan précis en vue de ces enchères pour faire l’acquisition de plus de licences de spectre 5G d'un océan à l'autre afin d’être en mesure de continuer à offrir aux Canadiennes et Canadiens à l’échelle du pays le meilleur réseau 5G au pays, a déclaré Tony Staffieri, président et chef de la direction, Rogers. Nous voyons l’acquisition de spectre 5G comme un investissement dans l’avenir du Canada. Nous avons investi des sommes importantes lors de toutes les enchères afin de bâtir un réseau 5G inégalé qui offre une puissante combinaison de couverture, de qualité et de fiabilité. Il y a une raison pour laquelle un plus grand nombre de Canadiennes et Canadiens continuent de choisir Rogers plutôt que tout autre fournisseur. »

Rogers a investi 475 millions de dollars pour 40,5 MHz du spectre de la bande de 3 800 MHz à 0,32 cent par MHz/POP dans les 172 régions disponibles dans le cadre des enchères du spectre. La bande de 3 800 MHz acquise s’ajoutera au spectre 5G de pointe de la bande de 3 500 MHz que possède actuellement Rogers. Sa couverture comprend non seulement des zones urbaines, mais aussi des communautés rurales et autochtones à l’échelle du pays.

Les bandes de 3 800 MHz et de 3 500 MHz sont des fréquences complémentaires de bande moyenne qui offrent vitesse et capacité. Le spectre de 600 MHz est un spectre 5G à basse fréquence qui peut acheminer des données sans-fil sur de longues distances et à travers un environnement urbain dense. La combinaison de ces qualités assure une couverture 5G fiable et uniforme dans les régions urbaines et éloignées. L’ajout de spectre de la bande de 3 800 MHz au réseau national 5G de Rogers permettra de mieux servir le public et les entreprises grâce à des solutions de mobilité en entreprise, aux réseaux privés virtuels et au service Internet résidentiel sans fil 5G dans les régions rurales et éloignées.

L’annonce d’aujourd’hui confirme l’engagement de Rogers à offrir aux Canadiennes et Canadiens les meilleurs réseaux au monde. Rogers réinvestit 90 % de ses profits au Canada chaque année. Depuis 1985, l’entreprise a investi plus de 40 milliards de dollars dans la construction d’un réseau sans-fil véritablement national qui rejoint toute la population canadienne. En 2023, umlaut, un chef de file mondial de l’analyse comparative indépendante des réseaux, a établi pour une cinquième année consécutive que le réseau sans-fil de Rogers était le meilleur et le plus fiable au pays.

