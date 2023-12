TELUS obtient de cruciales licences de spectre de la bande de 3 800 MHz qui lui permettront d’exploiter le plein potentiel de la 5G

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 30 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Corporation (TELUS) a annoncé aujourd’hui l’acquisition de nouvelles licences de spectre de la bande de 3 800 MHz à l’échelle nationale pour 620 millions de dollars dans le cadre de la récente vente aux enchères d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). TELUS détient maintenant des licences représentant une moyenne de 72 MHz du spectre de la bande de 3 800 MHz nationale, acquises à un prix moyen de 0,24 $ par MHz-pop. Avec les licences de spectre de la bande de 3 500 MHz obtenues en 2021, TELUS détient environ 100 MHz de bande intermédiaire 5G prisée, contiguë dans 96 % du pays, y compris les marchés importants, pour un prix moyen de 0,82 $ par MHz-pop. TELUS est bien positionnée pour exploiter pleinement le potentiel de la 5G et optimiser la création et le déploiement des produits et services 5G dont elle imagine la conception depuis le lancement de sa technologie mobile. La bande intermédiaire prend une importance cruciale dans le monde entier parce qu’elle combine de manière idéale la vitesse, la capacité, une faible latence et une bonne couverture. En élargissant les canaux, ce spectre contigu améliorera l’expérience des clients sur le réseau.



« Essentiel, le spectre contigu acquis par TELUS nous permettra d’offrir des services 5G de prochaine génération porteurs de changements à un nombre accru de Canadiens. Nous pourrons ainsi fournir un débit, une couverture et une fiabilité de réseau de premier plan à l’échelle mondiale, ce dont nos concitoyens ont besoin pour réussir dans le monde en ligne, déclare Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Surtout, ce spectre nous permettra de nous assurer que les Canadiens continuent de profiter de la meilleure expérience réseau au monde et de faciliter les transformations générationnelles nécessaires dans les domaines de la santé, de l’éducation, du télétravail, de l’environnement et de l’économie. Mais avant tout, il nous aidera à combler les fossés numériques pour que tous les membres de la société aient la chance de réaliser leur plein potentiel. Les résultats de la vente aux enchères de la bande de 3 800 MHz profiteront aux Canadiens. Nous encourageons le gouvernement à conserver sa formule équilibrée pour les enchères de spectre afin de garantir un accès abordable, équitable et rapide à ce précieux actif national. »

ISDE est passé d’une méthode d’enchères fondée sur les réservations de spectre à une méthode fondée sur le plafonnement du spectre. Cette dernière est presque la seule méthode d’enchères utilisée au monde. Ce changement de paradigme rend le prix du spectre plus concurrentiel. La diminution du prix du spectre est essentielle pour soutenir la baisse de 18,6 % sur un an du prix des services mobiles, importante en cette période inflationniste. Ce nouveau mode de fonctionnement a ainsi permis aux quatre exploitants nationaux d’acquérir suffisamment de spectre à un prix qui se compare aux prix mondiaux. Le prix moyen était le même au Canada qu’en Australie, soit 0,26 $ par MHz-pop (en dollars canadiens).

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés sur des événements futurs, notamment sur les plans de déploiement du spectre et de mise en place du réseau. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent de l’entreprise qu’elle émette des hypothèses et des prévisions. À ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes. Il existe un risque considérable que les énoncés prospectifs se révèlent inexacts. Les lecteurs sont par conséquent informés qu’ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs (p. ex. les décisions réglementaires et gouvernementales, l’environnement concurrentiel, notre bénéfice et notre flux de trésorerie disponible, nos dépenses en immobilisations et l’achat de licences de spectre) pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux qui avaient été prévus. Par conséquent, ce communiqué est assujetti à une limitation de responsabilité et est publié sous réserve des hypothèses, des conditions et des facteurs de risque énoncés dans notre rapport de gestion de 2022 et celui du T3 de 2023, ainsi que dans d’autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR à sedarplus.ca) et aux États-Unis (sur l’Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval System, administré par la US Securities and Exchange Commission à sec.gov). Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient changer par la suite. À moins que la loi ne l’exige, TELUS n’a ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, et ce, grâce à des produits d’exploitation annuels de plus de 18 milliards de dollars et à plus de 18 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 32 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et de la technologie financière, des services bancaires et financiers, de l’assurance ou encore de la santé.

TELUS Santé est un chef de file mondial en soins de santé qui propose des solutions de soins préventifs, primaires et de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d’offrir un service à la clientèle inégalé, l’équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s’appuient sur les capacités numériques et les outils d’analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent 69 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d’intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu’à l’épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d’autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont depuis 2000 offert 1,6 milliard de dollars, ce qui comprend 2,2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur X @NouvellesTELUS et sur Instagram @Darren_Entwistle.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :