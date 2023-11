Aktia Pankki Oyj

9.11.2023 klo 8.00

Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2023: Ennätyskorkea korkokate ja hyvä kustannusten hallinta paransivat huomattavasti liiketoiminnan tulosta

Heinä-syyskuu lyhyesti

Korkokate kasvoi 64 % ja oli 39,5 (24,0) milj. euroa.

Nettopalkkiotuotot olivat edellisen vuoden tasolla 30,0 (29,9) milj. euroa.

Henkivakuutusnetto oli 5,1 (19,6) milj. euroa, vaikka tuloksessa on mukana kiinteistösalkun -2,0 milj. euron arvonmuutos. Uuden IFRS 17 -raportointistandardin mukaisiksi oikaistut vuoden 2022 vertailuluvut vaikeuttavat vertailua huomattavasti.

Korkeasta inflaatiosta huolimatta saimme pidettyä vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut lähes viime vuoden tasolla 40,8 (40,3) milj. eurossa.

Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 3 % ja oli 32,0 (31,1) milj. euroa.

Luottotappiot olivat edelleen hyvin maltilliset -2,3 milj. euroa.

Tammi-syyskuu lyhyesti

Korkokate nousi 40 % ja oli 105,1 (75,0) milj. euroa.

Nettopalkkiotuotot olivat 90,6 (92,9) milj. euroa.

Henkivakuutusnetto oli 18,0 (75,9) milj. euroa. Uuden IFRS 17 -raportointistandardin mukaisiksi oikaistut vuoden 2022 vertailuluvut vaikeuttavat vertailua huomattavasti.

Liiketoiminnan vertailukelpoiset kulut nousivat 3 % ja olivat 128,7 (125,4) milj. euroa. Inflaatio sekä investoinnit tietojärjestelmiin ja digitaalisten palvelujen kehittämiseen kasvattivat IT-kuluja.

Liiketoiminta kehittyi vakaasti, mutta raportointiteknisen muutoksen (IFRS 17) takia vertailukelpoinen liikevoitto laski 82,0 (116,4) milj. euroon. Viime vuoden vastaavalla kaudella raportoitu liikevoitto oli 50,4 milj. euroa.





Näkymät 2023 (ennallaan)

Aktian vuoden 2023 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan selvästi korkeampi kuin vuonna 2022 (henkivakuutusliiketoimintaa koskevan aiemmin käytetyn kirjanpitostandardin mukaisesti) raportoitu 65,2 milj. euroa.

Näkymät on laadittu seuraavien odotusten pohjalta:

Korkokatteen odotetaan olevan huomattavasti korkeampi kuin vuonna 2022.

Nettopalkkiotuottojen odotetaan säilyvän samalla tasolla tai laskevan hieman vuodesta 2022 (päivitetty, aiemmin: Palkkiotuottojen odotetaan kasvavan hieman vuonna 2023).

Henkivakuutustoiminnan odotetaan kehittyvän vakaasti. Tulokseen vaikuttavat kuitenkin markkina-arvojen muutokset. Uuden IFRS 17 -raportointistandardin mukainen vuoden 2022 oikaistu tulos on poikkeuksellisen korkea kirjanpitoteknisen muutoksen takia.

Liiketoiminnan kulujen odotetaan pysyvän samalla tasolla tai nousevan hieman vuodesta 2022, erityisesti kohonneesta inflaatiosta ja IT-ulkoistusten käynnistyskuluista johtuen.

Luottotappiovarausten odotetaan pysyvän vuoden 2022 tasolla.





Toimitusjohtaja Juha Hammarén:

Olen erittäin tyytyväinen Aktian kolmannen vuosineljänneksen kehitykseen. Kaikki kolme liiketoiminta-aluettamme, Pankkitoiminta, Varainhoito ja Henkivakuutus, onnistuivat hyvin myyntityössään, ja kasvatimme asiakasmääräämme. Korkokatteemme kasvoi nousevien korkojen myötä peräti 64 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Arvioimme kuitenkin korkosyklin olevan jo lähellä huippuaan. Nettopalkkiotuotot säilyivät edellisen vuoden tasolla kolmannella vuosineljänneksellä.

Liiketoiminnan tulos nousi ennätystasolle ennen kaikkea korkokatteen merkittävän kasvun ja vakaana säilyneiden kustannusten ansiosta. Kun otamme huomioon, että IFRS 17 -standardin mukaiseksi oikaistut vertailuluvut nostivat henkivakuutusliiketoiminnan tulosta merkittävästi vertailukaudella, voimme olla tulokseemme erittäin tyytyväisiä.

Pankkiliiketoimintamme kehittyi kolmannella vuosineljänneksellä vahvasti. Kokonaisluottokantamme säilyi vakaana, vaikka asuntolainakysyntä jäi vaisuksi asuntomarkkinan hiljennyttyä ja yleisen markkinaepävarmuuden lisääntyessä edelleen. Yritysasiakkaiden osamaksu- ja leasingrahoituksen vahva kysyntä kompensoi kuluttajapuolen heikkoa asuntolainakysyntää.

Luottokannan laatu säilyi hyvänä, ja koko lainakannan keskimarginaali kasvoi. Lainakantamme laadun säilyttäminen hyvällä tasolla on yksi keskeisiä periaatteitamme, ja pyrimme reagoimaan asiakkaiden mahdollisiin orastaviin maksuvaikeuksiin aikaisessa vaiheessa. Emme myöskään pyri lisäämään markkinaosuuttamme kotitalouksien asuntolainoissa nostamalla riskitasoamme. Luottotappiot säilyivät markkinatilanteesta huolimatta maltillisina.

Varainhoitoliiketoimintamme kehittyi haastavasta markkinatilanteesta huolimatta hyvin. Nettomyynti kotimaisille instituutionaalisille sijoittajille ja Private Banking -asiakkaille oli kolmannella vuosineljänneksellä positiivinen. Muutamat kansainväliset sijoittajat tekivät lunastuksia Aktian hyvin menestyneistä korkorahastoista, minkä seurauksena kolmannen vuosineljänneksen kokonaisnettomyynti jäi negatiiviseksi.

Markkinamuutokset painoivat myös hallinnoitavia asiakasvaroja, jotka laskivat edellisestä vuosineljänneksestä ja olivat 13,3 mrd. euroa. Kehitimme vuosineljänneksen aikana tuoteportfoliotamme ja toimme markkinoille uuden pääomaturvatun osakeobligaation. Asiakkaat ottivat tuotteen hyvin vastaan.

Henkivakuutusliiketoimintamme kehittyi markkinaolosuhteet huomioiden hyvin kolmannella vuosineljänneksellä. Vakuutustekninen tulos parani merkittävästi, mutta henkivakuutusnetto laski viime vuoteen verrattuna. Vertailukauden IFRS 17 -raportointistandardin mukaiseksi oikaistu tulos oli erittäin korkea, mikä vaikeuttaa eri vuosien välistä vertailua.



Panostuksia asiakaskokemuksen kehittämiseen



Liiketoiminnan vertailukelpoiset kulut säilyivät kolmannella vuosineljänneksellä edellisen vuoden tasolla huolimatta voimakkaasta inflaatiosta sekä merkittävistä panostuksista tietojärjestelmien ja digitaalisen asiakaskokemuksen kehittämiseen.

Erinomaisen asiakaskokemuksen tarjoaminen on yksi strategiamme kulmakivistä, ja olemme panostaneet sen kehittämiseen merkittävästi vuoden 2023 aikana. Tämä tarkoittaa muun muassa puhelinpalvelun jonotusaikojen lyhentämistä, sähköisen tunnistamisen sovelluksen laajamittaista käyttöönottoa sekä kokonaisvaltaisen ja laadukkaan neuvonannon tarjoamista asiakkaillemme molemmilla kotimaisilla kielillä. Keskitymme myös kehittämään toimintaamme niin, että asiakkaat voivat luottaa saavansa meihin yhteyden silloin, kun he kaipaavat neuvoja.

Asiakkaiden luottamus pitää ansaita joka päivä. Uskolliset asiakkaat ja pitkät asiakassuhteet ovat yksi ylpeydenaiheistamme. Niistä haluamme pitää kiinni myös jatkossa.

Tunnusluvut

(milj. euroa) Q3/2023 Q3/2022 ∆ % 1-9/2023 1-9/2022 ∆ % Q2/2023 ∆ % Q1/2023 2022 Korkokate 39,5 24,0 64 % 105,1 75,0 40 % 33,8 17 % 31,8 99,2 Nettopalkkiotuotot 30,0 29,9 0 % 90,6 92,9 -2 % 30,4 -1 % 30,3 122,0 Henkivakuutusnetto 5,1 19,6 -74 % 18,0 75,9 -76 % 5,7 -10 % 7,2 79,2 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 75,2 72,4 4 % 215,8 244,8 -12 % 70,3 7 % 70,3 302,9 Liiketoiminnan kulut -40,8 -40,3 1 % -130,1 -125,4 4 % -42,2 -3 % -47,1 -169,4 Arvonalentumiset luotoista ja muista sitoumuksista -2,3 -1,0 127 % -4,5 -3,1 47 % -1,3 73 % -0,9 -10,2 Liikevoitto 32,0 31,1 3 % 81,0 116,6 -31 % 26,8 19 % 22,2 123,5 Vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot 1 75,2 72,4 4 % 215,5 244,6 -12 % 70,0 7 % 70,3 302,8 Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut 1 -40,8 -40,3 1 % -128,7 -125,4 3 % -42,2 -3 % -45,8 -168,1 Vertailukelpoinen liikevoitto1 32,0 31,1 3 % 82,0 116,4 -30 % 26,5 21 % 23,6 124,7 Kulu/tuotto-suhde 0,54 0,56 -2 % 0,60 0,51 18 % 0,60 -10 % 0,67 0,56 Vertailukelpoinen kulu /tuotto-suhde1 0,54 0,56 -2 % 0,60 0,51 16 % 0,60 -10 % 0,65 0,56 Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,34 0,34 -1 % 0,88 1,29 -32 % 0,29 17 % 0,25 1,37 Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS), euroa1 0,34 0,34 -1 % 0,89 1,29 -31 % 0,29 19 % 0,27 1,38 Oman pääoman tuotto (ROE), % 16,2 17,6 -8 % 14,1 21,6 -35 % 14,1 15 % 12,2 17,0 Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE), %1 16,2 17,6 -8 % 14,3 21,6 -34 % 13,9 17 % 13,0 17,2 Ydinpääoman suhde (CET1), %2 11,0 10,6 3 % 11,0 10,6 3 % 11,0 0 % 11,1 10,8



1) Vaihtoehtoinen tunnusluku

2) Kauden lopussa

Vuoden 2022 vertailujaksot on muunnettu uuden vakuutussopimuksia koskevan IFRS 17 -standardin mukaiseksi.

Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2023 on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä katsauksesta. Jos eroavaisuuksia ilmenee, on ruotsinkielinen versio määräävä.

Webcast-lähetys tulostilaisuudesta

Tulostilaisuudesta järjestetään suora webcast-lähetys 9. marraskuuta 2023 klo 10.30. Toimitusjohtaja Juha Hammarén ja talous- ja rahoitusjohtaja Outi Henriksson esittelevät tuloksen. Tilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata suorana osoitteessa https://aktia.videosync.fi/2023-q3-results. Webcast-lähetyksen nauhoitus on saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.aktia.com.

AKTIA PANKKI OYJ

