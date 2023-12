LONDRES, 01 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Momcozy, qui vient en aide à plus de 3 millions de mères dans le monde, a clôturé avec succès son événement « Stand Up For Mums » (ou « Vent debout aux côtés des mamans ») et la campagne associée sur les réseaux sociaux. En mobilisant quelque 8 000 mères britanniques, l’initiative incarne à la perfection la mission de Momcozy, à savoir redonner du pouvoir aux mères en favorisant leur autonomie et en proposant des produits innovants.



Le spectacle #StandUpForMums, auquel ont participé des mères, des futures mères, des pères et des bébés, a offert un après-midi rempli de comédie et de camaraderie, permettant aux spectateurs de prendre un véritable bol d’air loin du quotidien. La campagne menée en parallèle sur les réseaux sociaux a également touché une corde sensible. De nombreuses personnes ont apporté leur concours dans leurs réponses, véritables témoignages d’expériences variées et réelles de la maternité.

« Au Royaume-Uni, les activités ou les groupes destinés aux mères qui allaitent sont rares », a déclaré une représentante de Momcozy à propos de la campagne « Stand Up For Mums ». « Nous avions pour objectif de favoriser un sentiment de communauté et de soutien parmi ces mères, en leur rappelant qu’elles ne sont pas seules », précise-t-elle, avant de poursuivre : « La maternité, c’est bien plus que ces moments charmants que l’on voit dans les médias. Pour nous, ce sont ces expériences authentiques et improvisées qui définissent vraiment l’épopée de la maternité. »

Les participants se sont fait l’écho de ce sentiment, en partageant leurs expériences de l’esprit de communauté et de convivialité favorisé par l’événement. Une mère a déclaré : « Le spectacle était fantastique, et les comédiens ont vraiment bien joué. J’ai un bébé de 7 mois, il n’est pas toujours simple de pouvoir sortir. Ce spectacle s’est révélé un excellent rappel de la liberté et de la connexion dont nous pouvons encore jouir ! »

Le succès de #StandUpForMums offre un aperçu de la campagne plus large de Momcozy, intitulée « Remove Breastfeeding Barriers, Give Mums Real Support » (ou « Supprimer les obstacles à l’allaitement, offrir aux mères un véritable soutien »). Axée sur la résolution des défis que pose l’allaitement, la campagne vise à redonner de l’autonomie aux mères, grâce à des produits innovants et à des actions de soutien. À l’avenir, Momcozy est déterminée à élargir cette mission en organisant des événements plus percutants, afin de mieux aider les mères allaitantes.

À propos de Momcozy

Depuis 2018, Momcozy s’efforce d’apporter le summum du confort aux mamans avec ses tire-laits portables, soutiens-gorge d’allaitement et autres produits de soin de maternité. La marque accompagne 3 millions de mamans de plus de 40 pays différents dans l’expérience de la grossesse et de la périnatalité. S’inscrivant dans une démarche d’innovation continue, Momcozy affiche son engagement à créer des designs douillets nés de l’amour. En pleine expansion, Momcozy reste fidèle à sa mission de rendre la vie des mamans du monde entier plus facile et plus confortable.

