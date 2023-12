Aduro Clean Technologies erweitert den Umfang der Technologieevaluierung mit einem führenden Unternehmen der Petrochemie

LONDON, Ontario, Dec. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ACT) (OTCQX: ACTHF) (FSE: 9D50), ein kanadisches Technologieunternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um geringerwertige Rohmaterialien wie Kunststoffabfälle, Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen des 21. Jahrhunderts umzuwandeln, freut sich, die Erweiterung seines Phase-1-Testumfangs mit einem großen globalen Energieunternehmen bekanntzugeben, das sich kürzlich dem Customer Engagement Program (CEP) des Unternehmens angeschlossen hat. Diese Erweiterung folgt der vorherigen Ankündigung des Unternehmens vom 11. Oktober 2023 und spiegelt das wachsende Interesse der Teilnehmer an der Erforschung des Potenzials der Hydrochemolytic™-Technologie von Aduro wider.



Aduro ist begeistert von den positiven Ergebnissen, die zu der Projekterweiterung geführt haben, aber auch von dem Potenzial, sein umfassendes Verständnis für verschiedene Abfallrohstoffe aus der Praxis zu erweitern. Die zusätzlichen Tests werden ein breiteres Spektrum von Kunststoffabfällen umfassen, insbesondere solche mit höheren Konzentrationen von PET, Polyurethan, Metallen und anderen problematischen Verunreinigungen. Diese Entwicklung zeigt das Interesse des Teilnehmers, die breiteren Möglichkeiten der Technologie von Aduro zu bewerten. Der erweiterte Umfang wird wichtige Daten liefern, die das Entwicklungs- und Skalierungsprogramm des Unternehmens unterstützen und die entsprechenden Projektmittel, die für die Phase-1-Tests zugesagt wurden, um 450 % erhöhen.

Das CEP ermöglicht es interessierten Organisationen, kontrollierte Technologieevaluierungssitzungen der Hydrochemolytic™-Technologie durchzuführen. Das Programm ist so strukturiert, dass es sich zunächst auf das Benchmarking ausgewählter Materialien konzentriert, die der Kunde in Phase 1 zur Verfügung stellt, um die Wirksamkeit der Technologie des Unternehmens zu bewerten. Daran schließt sich in der Regel Phase 2 an, in der ein größerer, kontinuierlicher Durchfluss getestet wird. Diese Methode ermöglicht eine gründliche Bewertung der Technologie von Aduro und schafft eine solide und fundierte Grundlage für die nächste Phase des Programms. Gleichzeitig ermöglicht es den Teams von Aduro, ein tieferes Verständnis für die Eigenschaften der Abfallrohstoffe der Kunden zu erlangen und ihre genauen Anforderungen zu ermitteln.

„Die Ausweitung unserer Phase-1-Tests ist durch die ermutigenden Ergebnisse motiviert, die wir beobachtet haben. Dies unterstreicht das wachsende Interesse an unserer Hydrochemolytic™-Technologie und das Vertrauen unserer Partner in die von uns angebotenen Fähigkeiten“, kommentierte Eric Appelman, CRO bei Aduro. „Diese Entwicklung in Phase 1 passt perfekt zum Ziel von Aduro, sich an die sich verändernden Bedürfnisse unserer Industriepartner anzupassen und darauf zu reagieren. Noch wichtiger ist, dass es die Vielseitigkeit und das Potenzial unseres Ansatzes zeigt, insbesondere bei der Bewältigung einer Vielzahl von Recycling-Herausforderungen mit Effizienz und Innovation.“

Zuteilung von Aktienoptionen

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es insgesamt 225.000 Aktienoptionen (jeweils eine „Option“) zum Erwerb von bis zu 225.000 Stammaktien des Unternehmens an bestimmte Verwaltungsratsmitglieder und Mitarbeiter des Unternehmens gemäß dem Omnibus-Aktienoptionsplan des Unternehmens (der „Plan“) gewährt hat (die „Gewährung“). Die Optionen können während eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem Datum der Gewährung zu einem Preis von 1,09 Dollar pro Stammaktie ausgeübt werden. Die Optionen werden über einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Zeitpunkt der Gewährung monatlich ausübbar.

In Übereinstimmung mit den Richtlinien der kanadischen Wertpapierbörse unterliegen alle 225.000 Optionen und die diesen Optionen zugrunde liegenden Stammaktien einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabetag.

Keines der im Rahmen der Gewährung oder der Zusprechung erworbenen Wertpapiere wird gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das „Gesetz von 1933“) registriert und diese Wertpapiere dürfen auch nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine geltende Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes von 1933 vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von schwerem Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und die Umwandlung von erneuerbaren Ölen in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dies ist ein bahnbrechender Ansatz, der minderwertige Ausgangsmaterialien in Ressourcen des 21. Jahrhunderts verwandelt.

