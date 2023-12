Euro Manganese kündigt Abschluss der ersten 20 Millionen US-Dollar im Rahmen des Orion Resource Partners-Finanzierungspakets an

VANCOUVER, British Columbia, Dec. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V und ASX: EMN; OTCQX: EUMNF; Frankfurt: E06) (das „Unternehmen“) freut sich, den Abschluss der ersten Tranche von Finanzmitteln in Höhe von 20 Millionen US-Dollar im Rahmen der zuvor angekündigten nicht verwässernden Finanzierung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar (das „Finanzierungspaket“) mit OMRF (BK) LLC („Orion“), das der Orion Resource Partners Group untersteht, zu bestätigen.



Das Unternehmen hat alle erforderlichen aufschiebenden Bedingungen für die erste Tranche der Finanzmittel aus der 50 Millionen US-Dollar betragenden Kreditfazilität, die im Rahmen des Finanzierungspakets bereitgestellt wurde, erfüllt, und das Unternehmen hat nun 20 Millionen US-Dollar erhalten, abzüglich bestimmter Transaktionskosten.

Über Euro Manganese

Euro Manganese ist ein Batteriematerial-Unternehmen, das bestrebt ist, ein führender Hersteller von hochreinem Mangan für die Elektrofahrzeugindustrie zu werden. Das Unternehmen treibt die Entwicklung des Chvaletice-Manganprojekts in der Tschechischen Republik voran und prüft in einem frühen Stadium die Möglichkeit, Manganprodukte in Batteriequalität in Bécancour, Québec, herzustellen.

Das Chvaletice-Manganprojekt ist ein einzigartiges Recycling- und Sanierungsprojekt, bei dem alte Abraumhalden einer stillgelegten Mine wiederaufbereitet werden. Es ist darüber hinaus die einzige beträchtliche Manganquelle in der Europäischen Union, was das Unternehmen strategisch positioniert, um Batterielieferketten mit unentbehrlichen Rohstoffen zu versorgen und den weltweiten Wandel hin zu einer CO2-armen Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.

Euro Manganese ist sowohl an der TSXV als auch an der ASX notiert und wird auch an der OTCQX gehandelt.

www.mn25.ca

Über Orion Resource Partners Group

Die Orion Resource Partners Group ist eine globale Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem Volumen von 8,2 Milliarden US-Dollar, die sich auf institutionelle Anlagestrategien in Edelmetalle und -mineralien sowie in für den Energiewandel wichtige Metalle und Mineralien spezialisiert hat. Die Orion Resource Partners Group mit Hauptsitz in New York City und Niederlassungen in Denver, London und Sydney besteht aus einem Team von 80 Fachleuten mit Erfahrung in den Bereichen Metallfinanzierung, Logistik und Verkauf von physischen Metallen sowie internen technischen Fachleuten, die für Risikobewertung und Portfoliomanagement zuständig sind.

www.orionrp.com

Genehmigt zur Freigabe durch den CEO von Euro Manganese Inc.

Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) oder die ASX übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Anfragen Dr. Matthew James Louise Burgess President und CEO Senior Director, Investor Relations & Communications mjames@mn25.ca lburgess@mn25.ca +1 (604) 312-7546



Anschrift des Unternehmens:

#709 -700 West Pender Street

Vancouver, British Columbia, Canada, V6C 1G8