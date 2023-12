Relations presse :

Victoire Grux

Tél. : +33 6 04 52 16 55

Email: victoire.grux@capgemini.com

Relations Investisseurs :

Vincent Biraud

Tél. : +33 1 47 54 50 87

Email: vincent.biraud@capgemini.com

Capgemini annonce la nomination de sa nouvelle Directrice financière

Paris, Décembre 1, 2023 – Capgemini annonce la nomination de Nive Bhagat en qualité de Directrice financière du Groupe à partir du 1er janvier 2024. Nive devient ainsi membre du Comité de Direction Générale. Elle prend la succession de Carole Ferrand, Directrice financière depuis 2018, qui va poursuivre d’autres opportunités professionnelles. Carole assure la transition et le passage de relais avec Nive jusqu’à la fin de l’année.

« Le Conseil d'administration et moi-même remercions Carole pour son soutien indéfectible et je rends hommage à sa précieuse contribution en tant que Directrice financière au cours des six dernières années. Carole a rejoint Capgemini alors que l'entreprise avait un chiffre d’affaires de 12 milliards d'euros et, au cours de son mandat, nous avons non seulement presque doublé celui-ci pour atteindre 22 milliards d'euros, mais nous avons également réalisé avec Altran l'une des plus grandes acquisitions du Groupe et traversé une pandémie mondiale. Carole a été au cœur de ces événements tout en dirigeant la transformation réussie de la fonction finance de Capgemini et en continuant à montrer la voie en termes de diversité et d'inclusion. Je la remercie au nom du Groupe et lui souhaite beaucoup de succès pour le futur, » commente Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini.

« Je me réjouis de la nomination de Nive dont la carrière, au cours des 13 dernières années au sein de Capgemini mais également avant de nous rejoindre, lui a permis d'acquérir une expérience très complète de notre secteur d'activité. C'est une dirigeante remarquable, qui a l’entier soutien du conseil d’administration de Capgemini et qui a fait ses preuves en matière de performance, notamment depuis plusieurs années en tant que Directrice générale de l’entité Cloud Infrastructure Services de Capgemini. Son expertise sur notre activité, sa connaissance approfondie des opérations du Groupe et ses fortes compétences financières sont autant d’atouts pour assumer le rôle de Directrice financière du Groupe et contribuer ainsi à la prochaine phase de notre développement, » a ajouté Aiman Ezzat.

« C’est un privilège d’avoir été nommée Directrice financière du Groupe. J’ai hâte de travailler avec les autres dirigeants du Groupe et le conseil d’administration pour mettre en œuvre notre stratégie en nous appuyant sur des fondamentaux financiers très solides. Je me réjouis de diriger une équipe financière aussi talentueuse et je poursuivrai le travail réalisé pour soutenir la croissance, l’expansion des marges dans le respect de notre stricte discipline en matière de cash, » commente Nive Bhagat.

« Ce fut un honneur de travailler chez Capgemini au cours de ces 6 dernières années exceptionnelles. Je suis fière de tout ce que nous avons accompli au sein de l’équipe dirigeante et avec mon équipe et je suis pleinement convaincue que Nive saura s’appuyer sur leur professionnalisme et leur excellence pour continuer à contribuer au renforcement du Groupe » ajoute Carole Ferrand.

Capgemini confirme l'ensemble de ses objectifs financiers pour l’exercice 2023, tels que communiqués le 7 novembre 2023 lors de la publication du 3ème trimestre 2023.

Biographie : Nive Bhagat

Nive Bhagat était depuis juillet 2019 Directrice des services Cloud & Infrastructure de Capgemini qui comprend aujourd’hui plus de 30 000 collaborateurs dans le monde, date à laquelle elle a également rejoint le Comité exécutif du Groupe.

Auparavant, et depuis 2016, elle dirigeait les services Cloud & Infrastructure pour le Royaume-Uni et l’Europe.

De 2010 à 2015, Nive Bhagat a occupé différents postes chez Capgemini : elle a notamment été en charge des Marchés tous secteurs confondus (y compris des P&L) et à la tête des services applicatifs au Royaume-Uni. Elle a été nommée membre du Country Board de Capgemini au Royaume-Uni en 2016.

Avant de rejoindre Capgemini, Nive Bhagat a travaillé pendant plusieurs années chez Infosys Technologies où elle a développé et dirigé les solutions d’entreprise en Europe. Elle a également travaillé dans les domaines de la finance chez KPMG.

Depuis 2022, Nive siège également au Conseil d’administration de Schneider Plc où elle est membre du comité Capital Humain & Rémunérations ainsi que du comité Digital. Elle a siégé précédemment au Conseil d’administration de MITIE Plc où elle était membre des comités d’audit et de nomination.

Comptable agréée, elle est titulaire d’une licence en économie.

Note aux rédacteurs :

Une photographie haute résolution de Nive Bhagat est disponible sur demande.

A propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant près de 350 000 personnes dans plus de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de 55 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 22 milliards d'euros en 2022.

Get the Future You Want* | www.capgemini.com

*Capgemini, le futur que vous voulez

Pièce jointe