Rexel annonce des changements au sein du Comité Exécutif du Groupe

Rexel annonce aujourd'hui la nomination de Roger Little au poste de Directeur Général pour les États-Unis et leader du cluster Amérique du Nord, à compter du 18 décembre 2023.

Roger Little est Directeur Général de Rexel Canada depuis mars 2014 et succédera à Brad Paulsen en tant que Directeur Général de Rexel États-Unis. Brad Paulsen quitte le Groupe pour poursuivre une autre opportunité de carrière. Roger Little apportera à Rexel États-Unis sa vaste expérience de l'industrie des matériaux électriques, en particulier dans le domaine de l'automatisation industrielle.

Directement rattaché à Roger Little, Jeffrey Moyle deviendra Directeur Général de Rexel Canada. Jeffrey Moyle a rejoint Rexel Canada en 2016, où il a occupé plusieurs postes dans les métiers du câble et des services publics, dans la relation fournisseurs et dans le numérique.

Dirigé par Guillaume Texier, Directeur Général du groupe Rexel, le Comité Exécutif du Groupe sera composé des membres suivants à compter du 1er janvier 2024 :

Pierre Benoit , Directeur Général Belgique-Luxembourg et leader du cluster Benelux-Pays Nordiques et Pacifique

, Directeur Général France et leader du cluster France-Italie Robert Pfarrwaller, Directeur Général Autriche et leader du cluster Autriche-Allemagne-Suisse-Slovénie





Guillaume Texier commente : « La nomination de Roger Little aux États-Unis nous permettra de poursuivre et d'accélérer notre transformation très réussie dans notre plus grand pays, qui s'est traduite ces dernières années par des gains de parts de marché, une rentabilité accrue, une conversion digitale accélérée et une activité M&A créatrice de valeur.

Je suis extrêmement fier de l’équipe dirigeante de Rexel qui apporte sa solide expérience et son expertise pour conduire notre stratégie de croissance Power Up 2025. Je suis confiant dans sa capacité à poursuivre la mission du Groupe qui a vocation de proposer des solutions électriques rendant possible un avenir durable. Grâce à notre large gamme de produits électriques et de solutions efficaces en énergie, nous sommes en position plus solide que jamais pour délivrer l’excellence et contribuer à la transition énergétique mondiale. »

AU SUJET DU GROUPE REXEL

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 20 pays, à travers un réseau de plus de 1 900 agences, Rexel compte plus de 26 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 18,7 milliards d’euros en 2022.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : CAC Next 20, SBF 120, CAC Large 60, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5 NR, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid et STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index Europe, Euronext Vigeo Europe 120 et Eurozone 120, STOXX® Global ESG Environmental Leaders et S&P Global Sustainability Yearbook 2022, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise. Pour plus d’information : www.rexel.com

