COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON ÉTOFFE SA GAMME DE JEUX DE SIMULATION AVEC AMBULANCE LIFE: A PARAMEDIC SIMULATOR

NACON ÉTOFFE SA GAMME DE JEUX DE SIMULATION AVEC AMBULANCE LIFE: A PARAMEDIC SIMULATOR

Lesquin, le 1er décembre 2023 – NACON est heureux d’annoncer la signature d’un accord avec le studio Aesir Interactive pour l’édition et la distribution du jeu Ambulance Life: A Paramedic Simulator, un jeu de simulation immergeant le joueur dans le quotidien d’un ambulancier. Le titre sera disponible en septembre 2024, sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC.

Découvrez la vidéo d’annonce officielle du jeu :

https://youtu.be/ujTmlCGzlAI

Le métier d’ambulancier devient accessible à tous. En proposant un jeu à la fois divertissant et réaliste, Ambulance Life: A Paramedic Simulator reproduit les méthodes, le matériel, l’environnement et le quotidien de la profession. Pour y parvenir, le titre combine des phases de soins prodigués aux victimes d’accidents variés, entrecoupées de phases de conduite en monde ouvert.

Entre les mains expertes du studio à l’origine du jeu à succès Police Simulator: Patrol Officers ayant atteint 84% d’avis positifs sur Steam, Ambulance Life: A Paramedic Simulator compte s’inspirer d’une formule qui a fait ses preuves.

« Suite à l'énorme succès de Police Simulator: Patrol Officers, nous avons immédiatement décidé de faire passer l'expérience de simulation à un niveau supérieur. Porter notre intérêt sur les efforts courageux des ambulanciers était un choix logique. Nous nous sommes concentrés sur la conception d'un monde détaillé, défiant les joueurs à travers des scénarios réalistes et diversifiés. Avec Ambulance Life: A Paramedic Simulator, nous sommes ravis que les joueurs puissent prendre leur premier service, afin de découvrir le domaine crucial des interventions d'urgence. » annonce Troy Karedes, Directeur de la Communauté chez Aesir Interactive.

« Ambulance Life: A Paramedic Simulator vient élargir la gamme de jeux Life, regroupant nos simulations de vie. Avec ce nouveau titre, nous continuons d’élargir notre rayonnement auprès des nombreuses communautés de joueurs passionnés et curieux de découvrir de nouveaux horizons. » déclare Alain Falc, PDG de NACON.

--

À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques. https://www.nacongaming.com/

À propos d’Aesir Interactive

Basé à Munich, en Allemagne, Aesir Interactive est un studio de développement renommé, composé de passionnés du numérique et de jeux vidéo. Ses 50 concepteurs, artistes et programmeurs hautement qualifiés produisent des jeux captivants ainsi que des applications interactives innovantes. Un fort esprit d'équipe, une communication claire, des flux de travail coordonnés, des partenaires solides et une gestion de projet professionnelle et agile sont les clés du succès de leurs produits. https://aesir-interactive.com/

