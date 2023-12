Nanterre, le 1er décembre 2023

VINCI renouvelle son partenariat avec AgroParisTech, Mines Paris-PSL et l’École des Ponts ParisTech

Six millions d’euros financés par VINCI sur cinq ans pour la recherche sur l’efficacité énergétique des bâtiments, l’analyse de cycle de vie des quartiers, la mobilité durable et la biodiversité.

Un partenariat pour multiplier les collaborations opérationnelles entre sciences et industrie.

Des travaux qui permettront à VINCI d’enrichir ses offres et d’accompagner la transition environnementale de ses métiers.

VINCI, AgroParisTech, Mines Paris-PSL et l’École des Ponts ParisTech ont signé le jeudi 30 novembre le renouvellement de leur partenariat pour un quatrième cycle.

Avec ce mécénat scientifique, VINCI s’engage à hauteur de 6 millions d’euros jusqu’en 2028. Par ailleurs, le Groupe propose aux scientifiques des terrains d’expérimentation sur trois thématiques : l’efficacité énergétique des bâtiments (Mines Paris-PSL), la biodiversité (AgroParisTech) et la mobilité durable (École des Ponts ParisTech).

Le nouveau cycle de recherche lancé hier porte trois ambitions majeures :

prendre en compte les limites planétaires dans les projets de bâtiments et d’infrastructures pour réduire leur impact environnemental ;

développer l’usage de l’intelligence artificielle au service de la décarbonation des bâtiments et des mobilités ;

améliorer le bien-être, le confort et la santé des usagers, en poursuivant ses travaux sur l’atténuation des effets des îlots de chaleur urbains et le cycle de l’eau en ville.





Il vise également à démultiplier les applications opérationnelles à travers le renforcement du programme « recherche & solutions », au sein duquel les projets sont lancés sur proposition des collaborateurs de VINCI, en lien avec les solutions environnementales développées par le Groupe.

Depuis 2008, 12 millions d’euros ont été investis par le Groupe dans plus de 75 projets de recherche partenariale, capitalisant sur un réseau de 50 chercheurs et de 100 collaborateurs de VINCI. Les travaux du lab recherche environnement ont déjà permis de nourrir de nombreuses solutions environnementales portées par les métiers de VINCI telles que Revilo® (solution d’îlot de fraîcheur urbain), Equo Vivo (génie écologique) ou encore le fret décarboné sur les autoroutes, le pilotage énergétique des bâtiments en temps réel et les enjeux liés à la desserte aéroportuaire.

