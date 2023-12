Quand l’essentiel devient festif pour 30 000 familles

MONTRÉAL, 01 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Moisson Montréal et le parrain de l’événement Stefano Faita vous invitent à la traditionnelle Moisson de Noël. Joignez-vous aux célébrités telles que Hélène Bourgeois Leclerc, Élise Guilbault, Mélanie Maynard, Antoine Vézina et plusieurs autres lors de cet événement rassembleur. Unis dans une immense chaîne de solidarité, ils assembleront les 5000 derniers paniers destinés aux Montréalais dans le besoin. Au total, ce sont 30 000 boîtes qui seront distribuées pour le temps des fêtes.

Une réalité poignante dans chaque panier

Cette année, le portrait de la faim démontre que familles et travailleurs sont durement touchés. Alors que le temps des fêtes est synonyme d’abondance et de tables bien garnies, de nombreuses personnes ne peuvent même pas l’imaginer. Les paniers des fêtes offrent des denrées de base, qui sont loin du foie gras. Cependant, elles sont un baume indispensable pendant cette période de festivité. Découvrez le processus d’élaboration des boîtes et toute l’énergie humaine déployée et engagée pour arriver à offrir l’essentiel.

QUOI : Moisson de Noël – confection des paniers des Fêtes

QUAND : Le vendredi 1er décembre 2023 à 10 h 30

OÙ : 6880, Chemin de la Côte-de-Liesse, Montréal, H4T 2A1

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

10 h 30 : Allocutions

10 h 45 : Présentation de la vidéo « Comblez le vide »

11 h 15 : Présentation des produits dans les paniers

11 h 30 : Coup d’envoi de l’activité confection des paniers des Fêtes

Eliane Larouche

Conseillère principale communication et affaires publiques

C. 514 701-4206

elarouche@moissonmontreal.org