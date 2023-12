Auriant Mining AB (publ.) meddelar förändringar i villkoren för skulden till närstående

Auriant Mining AB (publ.) ("Bolaget") har vid detta datum ingått ett avtal med Golden Impala Limited ("GI"), ett bolag relaterat till styrelseledamoten Herr Preston Haskell, som kontrollerar cirka 52% av Bolagets aktiekapital via Bertil Holdings Ltd, för att ändra villkoren för Bolagets låneskulder under obligationen som innehas av GI. De viktigaste ändringarna är följande:

- ingen ränta kommer att tillfalla obligationen under de kommande 12 månaderna (”anståndstid”);

- valutan på 50% av den totala skuldsättningen ändras från USD till SEK, enligt närmare beskrivning nedan.

Bolaget har rätt att när som helst omvandla resterande 50% av den totala skuldsättningen från USD till SEK om den svenska kronan deprecieras mot US-dollarn i enlighet med villkoren i avtalet.

Ovanstående ändringar träder i kraft den 1 december 2023. Innan ändringarna trädde i kraft var obligationens kapitalbelopp lika med 35 954 797,10 USD och upplupen ränta per den 30 november 2023 var lika med 7 431 545,44 USD. När ändringarna träder i kraft består det nya kapitalbeloppet av 237 364 511 SEK och 14 261 625,83 USD. Den tillämpliga räntesatsen före start av anståndstid var 6,44% plus 3 månader LIBOR i US-dollar per år, och samma ränta kommer att gälla för både USD- och SEK-trancher när perioden av anståndstiden går ut. Valutan för upplupen räntan innan början av anståndstiden förblir US-dollar.

Som ett resultat skulle Bolaget spara cirka 5 MUSD i räntekostnader under anståndstid (förutsatt att LIBOR-räntan förblir oförändrad).

För mer information, vänligen kontakta:

Danilo Lange, VD

Tel: +7 495 109 02 82

E-post: d.lange@auriant.com

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i republiken Tyva, Zabaikalye och republiken Khakassia.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid NASDAQ Nordic Exchange under beteckningen AUR.

