aiMotive kündigt neue Vertriebspartnerschaft mit Macnica an: Ausweitung der Präsenz in Japan

YOKOHAMA, Japan, Dec. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- aiMotive , ein weltweit führender Anbieter von Technologien für automatisiertes Fahren, freut sich, eine strategische Vertriebspartnerschaft mit Macnica , einem renommierten japanischen Partner für Technologielösungen, bekanntzugeben. Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement von aiMotive, seine Präsenz auf dem japanischen Markt auszubauen und seine Position als Pionier im Bereich der automatisierten Fahrtechnologie weiter zu festigen.



Macnica wird mit seiner außergewöhnlichen Expertise und seinem umfangreichen Netzwerk als offizieller Vertriebspartner von aiMotive in Japan fungieren und sich um die Bedürfnisse von Kunden und Partnern kümmern. Die langjährige Erfahrung von aiMotive in der Entwicklung innovativer Lösungen für zukunftssichere Unternehmen fügt sich nahtlos in die Mission von aiMotive ein, die Automobilbranche mit modernsten Technologien zu revolutionieren.

Da aiMotive sein Produktportfolio ständig weiterentwickelt und erweitert, ermöglicht diese Partnerschaft dem Unternehmen, japanischen Kunden einen direkten Zugang zu seinen fortschrittlichen Lösungen zu bieten, darunter aiWare , aiSim und aiData . Diese Technologien haben weltweit Anerkennung für ihren Beitrag zur Entwicklung des automatisierten Fahrens und fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme gefunden.

„Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft mit Macnica“, so Szabolcs Janky, Product Strategy SVP von aiMotive. „Das tief verwurzeltes Engagement des Unternehmens für Spitzenleistungen und Innovation passt perfekt zu unserer Vision, die Automobiltechnologie voranzutreiben. Mit Macnica als unserem vertrauenswürdigen Vertriebspartner wollen wir den japanischen Markt besser bedienen und die steigende Nachfrage nach hochmodernen KI-Lösungen befriedigen.“

Die Expertise von Macnica in Bezug auf das Verständnis der lokalen Marktdynamik, gepaart mit den hochmodernen Technologien von aiMotive, verspricht, neue Möglichkeiten für japanische Automobilhersteller und Technologieanbieter zu erschließen. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein in der globalen Expansionsstrategie von aiMotive und ermöglicht es dem Unternehmen, die japanische Automobilindustrie mit innovativen KI-Lösungen zu unterstützen.

