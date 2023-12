LECTRA : Lectra annonce la reprise de l’activité de production en Chine de ses équipements de découpe

Lectra annonce la reprise de l’activité de production en Chine

de ses équipements de découpe



Paris, le 01 décembre 2023 - Leader des solutions technologiques accélérant le passage à l’industrie 4.0 des acteurs de la mode, de l’automobile et de l’ameublement, Lectra va désormais assurer directement la production de ses équipements de découpe fabriqués en Chine et principalement dédiés à sa clientèle asiatique. Le site de Suzhou, situé à l’ouest de Shanghai, pourra ainsi bénéficier des standards d’excellence opérationnelle déjà mis en œuvre par Lectra au sein de ses deux autres usines basées à Bordeaux-Cestas, en France, et à Tolland, aux Etats-Unis.

Les équipes de Lectra sont présentes depuis plus de 35 ans dans la région Asie-Pacifique, qui a généré 25% du chiffre d’affaires du Groupe en 2022.

Depuis l’acquisition de son concurrent Gerber Technology en 2021, Lectra s’appuyait sur une usine du groupe néerlandais VDL Groep (VDL), pour la fabrication des découpeurs multiplis de marque Gerber ainsi que ses matelasseurs.

Pour ses activités industrielles, Lectra souhaitait adopter en Chine les mêmes standards d’excellence opérationnelle que ceux en vigueur sur ses sites de Bordeaux-Cestas, en France, et de Tolland, aux Etats-Unis. Le Groupe a donc créé une nouvelle filiale, Suzhou Lectra Equipment Manufacturing Co. Ltd., afin de reprendre, à compter du 1er décembre 2023, l’activité de son sous-traitant VDL.

« Notre objectif est d’offrir à nos clients une qualité inégalée, quelle que soit la région où ils se trouvent. Cela implique d’avoir les mêmes critères d’excellence opérationnelle sur tous les sites de fabrication de nos équipements. Nous devons également veiller à optimiser nos délais de production, tout en contribuant au dynamisme de nos écosystèmes locaux de fournisseurs. C’est pourquoi nous privilégions des sites de production implantés localement dans chacune des grandes régions où nous opérons. Nous sommes aujourd’hui la seule entreprise de notre secteur à disposer de trois sites de fabrication, en Chine, aux États-Unis et en France » explique Jérôme Viala, Directeur général adjoint de Lectra.

Après la reprise de la production en interne sur le site de Tolland en octobre 2022, la création de la filiale Suzhou Lectra Equipment Manufacturing Co. Ltd. marque une nouvelle étape dans le déploiement de la stratégie d’excellence industrielle de Lectra à l’échelle mondiale. Le Groupe entend en effet privilégier une production industrielle régionale, qui s’avère bénéfique pour le dynamisme économique local.

